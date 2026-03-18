A német külügyminiszter elszólta magát: már tudják, ki nyeri az áprilisi választást

halál

Megrázó részletek: élve temethették el az osztrák influenszert

Súlyos és felkavaró fordulatot vett annak a 32 éves szépségipari influenszernek, Stefanie Piepert-nek az ügye, akinek halála kapcsán újabb részletek láttak napvilágot. A hatóságok szerint nem zárható ki, hogy a nőt még életben helyezték el egy bőröndben, mielőtt eltemették.
A nyomozás adatai alapján a feltételezett elkövető, a 31 éves Patrick M. egy veszekedést követően végzett a nővel Graz-i otthonában még november végén. A férfi beismerte, hogy megfojtotta áldozatát, majd egy bőröndbe helyezte, és a holttestet Szlovéniában próbálta elrejteni. A grazi ügyészség szóvivője, Christian Kroschl szerint nem zárható ki, hogy az áldozat még életben volt az eltemetéskor- írja a dailymail.

A nőt élve temethette el barátja. A kép illusztráció.
Fotó: Matthias Balk / dpa Picture-Alliance/AFP


A nő még élhetett amikor eltemették

 

A boncolási eredmények azonban új kérdéseket vetettek fel. A szakértők súlyos nyaki sérüléseket és bántalmazásra utaló nyomokat állapítottak meg, ugyanakkor nem tudták egyértelműen meghatározni a halál pontos időpontját. Ez azt jelenti, hogy fennáll a lehetősége annak: a nő csupán eszméletlen volt, amikor a bőröndbe került. A grazi ügyészség szóvivője szerint nem zárható ki, hogy a még életben volt az eltemetéskor. A férfi a hatóságok szerint több órán át autózott a testtel, majd előbb egy kertben, később egy eldugott erdei területen próbálta eltüntetni.

A nő eltűnését barátai jelentették, miután nem jelent meg egy megbeszélt fotózáson.

A rendőrök a lakásában csak a kutyáját találták, telefonját pedig később a közelben dobták el. Szomszédok beszámolói szerint az eltűnés napján hangos zajok hallatszottak a lakásból. Különösen nyugtalanítóak az áldozat utolsó üzenetei, amelyekben egy barátjának arról írt, hogy egy sötét alakot látott a lépcsőházban. Ezek voltak az utolsó ismert életjelek.

A gyanúsítottat végül Szlovéniában vették őrizetbe, miután kiégett autója közelében találtak rá egy kaszinó parkolójában. Ausztriába történő kiadatása folyamatban van. Az ügy továbbra is vizsgálat alatt áll, miközben a hatóságok igyekeznek pontosan rekonstruálni a tragédia körülményeit és tisztázni a halál bekövetkeztének idejét. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy egy erdőben találták meg a 31 éves influenszer holttestét.

 

