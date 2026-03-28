Elképesztő, mennyibe kerül a világ leggyorsabb tengeralattjárója – ezt mindenkinek látnia kell

A tengeralattjáró technológia hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, de a most bemutatott Super Sub minden eddigi határt átlép. A jármű nemcsak a leggyorsabb tengeralattjáró, hanem egyben egy luxus tengeralattjáró is, amelyet kifejezetten milliárdosok jachtjaihoz és exkluzív felfedezésekhez terveztek. A fejlesztők célja az volt, hogy a sebességet, a biztonságot és az élményt egyetlen innovatív rendszerben egyesítsék - tájékoztat a Metro.

A tengeralattjáró szárnyas kialakítása növeli a stabilitást

Milyen gyors a világ leggyorsabb tengeralattjárója?

A Super Sub akár 9 csomós sebességre is képes, ami körülbelül 10 mérföld/órának felel meg. Ez a sebesség kiemelkedőnek számít a piacon, és nagyjából egy delfin tempójával vetekszik, ami eddig szinte elképzelhetetlen volt a hasonló járműveknél.

Mennyibe kerül egy luxus tengeralattjáró?

A Super Sub ára körülbelül 5,75 millió dollár, ami nagyjából 2,1 milliárd forintnak felel meg. Ez az összeg jól mutatja, hogy egy ilyen luxus tengeralattjáró elsősorban a leggazdagabb vásárlók számára elérhető, akik saját jachtjuk mellé keresnek különleges kiegészítőt.

Hogyan működik a Super Sub tengeralattjáró?

A fejlesztők egy különleges, szárnyakkal ellátott kialakítást alkalmaztak, amely hidrodinamikai felhajtóerőt használ. Ez azt jelenti, hogy a jármű mozgása inkább egy repülőgéphez hasonlít a víz alatt, így simább és gyorsabb haladást tesz lehetővé.

A Super Sub több fejlett biztonsági megoldással is rendelkezik. Ilyen például a folyamatosan működő szonárrendszer, amely figyeli a tengerfeneket, valamint az automatikus mélységkorlátozó rendszer. Emellett 96 órás életfenntartó rendszer is biztosítja az utasok biztonságát.

Az ilyen típusú járműveket elsősorban milliárdosok, luxusjacht-tulajdonosok és exkluzív turisztikai szolgáltatók vásárolják. Számukra nemcsak a technológia, hanem az élmény és az egyediség is kulcsfontosságú.

