A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

tengeralattjáró

Elképesztő, mennyibe kerül a világ leggyorsabb tengeralattjárója – ezt mindenkinek látnia kell

Egy új fejlesztés teljesen átírhatja a víz alatti közlekedésről alkotott képet. A tengeralattjáró most olyan szintre lépett, amelyet korábban csak sci-fikben láthattunk, miközben a sebesség és a luxus egyszerre kerül előtérbe. A legújabb modell nemcsak gyorsabb, hanem fejlettebb és biztonságosabb is, mint elődei.
A tengeralattjáró technológia hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, de a most bemutatott Super Sub minden eddigi határt átlép. A jármű nemcsak a leggyorsabb tengeralattjáró, hanem egyben egy luxus tengeralattjáró is, amelyet kifejezetten milliárdosok jachtjaihoz és exkluzív felfedezésekhez terveztek. A fejlesztők célja az volt, hogy a sebességet, a biztonságot és az élményt egyetlen innovatív rendszerben egyesítsék - tájékoztat a Metro.

A tengeralattjáró szárnyas kialakítása növeli a stabilitást - Képünk illusztráció
Fotó: KCNA via KNS/AFP/STR

Milyen gyors a világ leggyorsabb tengeralattjárója?

A Super Sub akár 9 csomós sebességre is képes, ami körülbelül 10 mérföld/órának felel meg. Ez a sebesség kiemelkedőnek számít a piacon, és nagyjából egy delfin tempójával vetekszik, ami eddig szinte elképzelhetetlen volt a hasonló járműveknél.

Mennyibe kerül egy luxus tengeralattjáró?

A Super Sub ára körülbelül 5,75 millió dollár, ami nagyjából 2,1 milliárd forintnak felel meg. Ez az összeg jól mutatja, hogy egy ilyen luxus tengeralattjáró elsősorban a leggazdagabb vásárlók számára elérhető, akik saját jachtjuk mellé keresnek különleges kiegészítőt.

Milyen mélységig képes merülni?

A jármű akár 300 méteres mélységig képes biztonságosan működni. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók korallzátonyokat, víz alatti sziklákat vagy akár hajóroncsokat is felfedezzenek.

Hogyan működik a Super Sub tengeralattjáró?

A fejlesztők egy különleges, szárnyakkal ellátott kialakítást alkalmaztak, amely hidrodinamikai felhajtóerőt használ. Ez azt jelenti, hogy a jármű mozgása inkább egy repülőgéphez hasonlít a víz alatt, így simább és gyorsabb haladást tesz lehetővé.

A Super Sub több fejlett biztonsági megoldással is rendelkezik. Ilyen például a folyamatosan működő szonárrendszer, amely figyeli a tengerfeneket, valamint az automatikus mélységkorlátozó rendszer. Emellett 96 órás életfenntartó rendszer is biztosítja az utasok biztonságát.

Az ilyen típusú járműveket elsősorban milliárdosok, luxusjacht-tulajdonosok és exkluzív turisztikai szolgáltatók vásárolják. Számukra nemcsak a technológia, hanem az élmény és az egyediség is kulcsfontosságú.

Nyomtalanul eltűnt egy tengeralattjáró az Antarktiszon

Éveken át egy különleges eszköz segítségével térképezték fel az antarktiszi gleccserek alatti, korábban megközelíthetetlen területeket. Ez a robot tengeralattjáró forradalmi adatokat gyűjtött a jég olvadásáról, mielőtt nyomtalanul eltűnt a mélyben. Bár a veszteség jelentős, a tudományos munka nem áll meg, hiszen már készül a jármű fejlettebb utódja.

 

