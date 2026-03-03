Tragédia a tengerparton: felesége szeme láttára zuhant a vízbe

Egy nyugdíjas férfi életét vesztette, miután Lyme Regis híres Cobb mólójáról a tengerbe zuhant felesége szeme láttára. A mentők és a parti őrség perceken belül a tengerparti baleset helyszínére érkeztek, de már nem tudták megmenteni – írja a Daily Mail.

Lyme Regis híres Cobb mólójánál történt a halálos tengerparti baleset – Fotó: KATHY COLLINS / Robert Harding Heritage

Halálos tengerparti baleset: nyugdíjas zuhant a vízbe

A hetvenes éveiben járó férfi és felesége a kikötőfalon sétált, amikor mindketten megcsúsztak. A férfi a vízbe zuhant, míg felesége a falon landolt és könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentőhajó a rossz tengeri körülmények miatt nem tudta rögtön elérni a férfit, így a legénység egy tagja kötelek segítségével emelte ki a tengerből.

A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították, míg a feleségét kórházba szállították.

A Cobb, amely nemcsak turisztikai látványosság, hanem filmes helyszínként is ismert, az elmúlt hetekben nem először vált baleset színhelyévé. A hatóságok most fokozott óvatosságra intenek, különösen a csúszós szakaszokon.

