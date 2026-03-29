Terence Hill ma 87 éves: ezek a filmek tették legendává – galéria

A Terence Hill-filmek világa egyedülálló: könnyed humor, ikonikus bunyók és a legendás páros, Terence Hill és Bud Spencer nélkül elképzelhetetlen. Összegyűjtöttük azt az 5 filmet, amelyek a mai napig a legnépszerűbbek közé tartoznak.

Terence Hill 87 éves – a legendás színész, akinek filmjein generációk nőttek fel Fotó: MATTIA RADONI / NurPhoto

Miért ennyire népszerűek a Terence Hill-filmek?

A válasz egyszerű: ezek a filmek nem akarnak többek lenni annál, amik — tiszta szórakozás. A karizmatikus főszereplők, a látványos, mégis humoros akciók és az ikonikus jelenetek miatt a Terence Hill-filmek újra és újra nézhetők.

Terence Hill-filmek – a top 5, amit nem lehet kihagyni

1. Kincs, ami nincs

Az egyik legismertebb kaland-vígjáték, tele humorral és legendás jelenetekkel.

2. Piedone, a zsaru

Bár inkább Bud Spencer-filmként ismert, Hill is feltűnik a Piedone-univerzumban.

3. Nyomás utána!

Klasszikus páros film, ahol a bunyó és a humor tökéletes egyensúlyban van.

4. Az ördög jobb és bal keze

A western műfaj egyik legszórakoztatóbb darabja, ami új szintre emelte a páros hírnevét

5. Bunyó karácsonyig

Könnyed, ünnepi hangulatú film, amely megmutatja Hill humorának időtállóságát.