Rejtélyes támadás érte a népszerű turistacélpontot – videón a brutális pusztítás

Természetkárosítás történt egy ismert kaliforniai völgyben, ahol valaki módszeresen levágta a kálaliliomok virágzó részeit. A parkőrök szerint a növényeket nem kitépték, hanem feltehetően egy eszközzel csonkították meg.

Borzalmas botrány lett egy kaliforniai virágvölgy feldúlásából, miután ismeretlen vandálok letarolták az Instagramon is híressé vált Calla Lily Valley virágait. A Monterey megyei Garrapata State Park egyik legismertebb látványosságában valaki módszeresen levágta a kálaliliomok virágzó részeit, ezzel sokkoló pusztítást hagyva maga után.

A parkőrök szerint az elkövető nem kitépte a növényeket, hanem célzottan a virágokat csonkította meg, feltehetően ollóval vagy valamilyen kerti eszközzel. Ez különösen felháborította a helyieket és a látogatókat, mert a völgy éppen a tavaszi virágzás miatt vált rendkívül népszerűvé, és tömegek keresték fel a látvány miatt.

A hatóságok egyelőre nem tudják, ki áll a rongálás mögött, és az indíték is homályos. Felmerült, hogy valakit zavart a nem őshonos növény jelenléte, de az is lehet, hogy a közösségi médiás felhajtás váltott ki indulatokat. A pusztítás után több csalódott látogató osztott meg felvételeket az elcsúfított területről.

A történet komoly felháborodást keltett, mert sokak szerint értelmetlen és kegyetlen vandalizmus történt. A jó hír, hogy a növények várhatóan túlélik a támadást, és a következő szezonban újra kivirágoznak – számolt be a botrányos esetről a New York Post.

