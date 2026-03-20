terrortámadás

Sokkoló terrortámadás Európában: izraeli fegyvergyárat gyújtottak fel

Súlyos incidens történt Csehországban: felgyújtottak egy olyan üzemet, amely az izraeli hadiiparhoz köthető. A hatóságok nem zárják ki, hogy terrortámadás állhat a háttérben.
terrortámadásizraelifegyvergyárCsehország

A beszámolók szerint a létesítmény kapcsolatban áll az izraeli Elbit Systems vállalattal, amely kulcsszerepet játszik az izraeli hadsereg fegyverellátásában. A kora hajnali órákban történt támadás során több épület is megsemmisült. A cseh rendőrség nyomozást indított, és közölte: terrortámadásra gyanakszik – számolt be az Al Jazeera.

Az izraeli fegyvergyár elleni terrortámadás Csehországban történt (illusztráció) – Fotó: Unsplash
Az izraeli fegyvergyár elleni terrortámadás Csehországban történt (illusztráció)
Fotó: Unsplash
 

A terrortámadás tovább növelheti a nemzetközi feszültségeket

Egyelőre nem tudni, hogy voltak-e sérültek.

A támadásért egy magát „The Earthquake Faction”-nek nevező csoport vállalta a felelősséget. 

A Telegramon közzétett üzenetükben azt írták, hogy az üzem az izraeli fegyvergyártás egyik európai központja volt, és szerintük „szükséges lépéseket tesznek” az ilyen létesítmények ellen.

Az ügy tovább növelheti a nemzetközi feszültségeket, különösen azután, hogy az izraeli hadiipar szerepe az elmúlt időszak konfliktusaiban egyre nagyobb figyelmet kapott.

 

 

