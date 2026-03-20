Terrortámadás a tokiói metrón: elszabadult a mérges gáz, rengetegen haltak meg

A terrortámadás helyszíne a tokiói metró több vonala volt a japán fővárosban. Öt támadó szállt fel különböző szerelvényekre a reggeli csúcs idején. A metrón folyékony szaringázt tartalmazó zacskókat hagytak a padlón, amelyeket esernyők hegyével szúrtak ki.
Amikor a méreg kiszivárgott, az utasok perceken belül rosszul lettek:
- sokan légzési nehézségeket tapasztaltak,
- mások görcsöket kaptak,
- többen elvesztették az eszméletüket.
A metróállomásokon hamarosan tömeges pánik alakult ki, a mentők és a tűzoltók pedig teljes védőfelszerelésben érkeztek a helyszínre.
Egy titokzatos szekta állt a háttérben
A támadás mögött az Aum Sinrikjó nevű japán vallási szekta állt. A csoportot Aszahara Sókó alapította az 1980-as években. A guru apokaliptikus tanokat hirdetett, és azt állította követőinek, hogy közeleg a világvége, amelyben Japán és a világ nagy része elpusztul. A szekta egy idő után hatalmas vagyonra és több ezer követőre tett szert, miközben titokban vegyi és biológiai fegyverekkel kísérletezett.
Miért követték el a terrortámadást?
A nyomozás szerint a szekta vezetése attól tartott, hogy a hatóságok hamarosan fellépnek ellenük. A metró elleni támadással káoszt akartak okozni Tokióban, gyengíteni akarták az államot, és fel akarták gyorsítani az általuk jósolt apokalipszist. A terv azonban nem váltotta ki a remélt társadalmi összeomlást, viszont azonnal országos hajtóvadászatot indított a szekta ellen.
Laborok, vegyi fegyverek és titkos bázisok
A rendőrség rajtaütései során kiderült, hogy az Aum Sinrikjó valóságos fegyverprogramot működtetett.
A szekta:
- laboratóriumokat épített,
- saját vegyészeket és tudósokat alkalmazott,
- és tonnaszámra gyártott idegmérgeket.
A szarin különösen veszélyes fegyver: már kis mennyiségben is halálos, mert bénítja az idegrendszert és leállítja a légzést.
Évekig tartó per és halálos ítéletek
A támadás után több mint 190 szektatagot tartóztattak le. A vezetőt, Aszahara Sókót és több társát hosszú per után halálra ítélték. Az ítéleteket 2018-ban hajtották végre Japánban. A szekta később formálisan feloszlott, de maradványszervezetei még ma is léteznek.
A terrortámadás mély nyomot hagyott a japán társadalomban. Az eset után szigorították a terrorizmus elleni törvényeket, megerősítették a vegyi fegyverek elleni védelmet, és átalakították a katasztrófavédelmi rendszert.
A tragédia ma is figyelmeztetés arra, hogy egy radikalizálódott csoport milyen pusztító támadást képes végrehajtani egy modern nagyváros szívében.
