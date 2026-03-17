Kisgyerekével együtt sodródott életveszélybe egy nő, most beperelte a Teslát

A Tesla Cybertrucktal történt ütközés miatt egy amerikai nő beperelte Elon Musk cégét. Állítása szerint a baleset idején az Autopilot működött, de már nem tudta időben visszavenni az irányítást – számolt be a Fox Business.

Egy amerikai nő pert indított, mivel Tesla Cybertruckja majdnem letért az útról és az Autopilot a betonkorlátnak ütközött Fotó: YouTube

Majdnem letaszította őket a hídról a Tesla Cybertruck

Egy houstoni nő pert indított a Tesla ellen, mert állítása szerint Cybertruckja 2025. augusztus 18-án majdnem letért az útról egy felüljárón, miközben az Autopilot nevű vezetéstámogató rendszer működött. A nő, Justine Saint Amour azt állítja, hogy a jármű Houstonban, a 69-es Eastex Freeway egyik Y alakú felüljáróján nem követte a jobbra ívelő kanyart, hanem szinte egyenesen haladt tovább, majd a betonkorlátnak csapódott.

A fedélzeti kamerás felvétel alapján az autó csak minimálisan fordult, mielőtt nagy erővel az akadálynak ütközött volna. Az ügyvéd szerint Saint Amour közvetlenül a becsapódás előtt megpróbálta kikapcsolni a rendszert és visszavenni az irányítást, de már késő volt.

A nő a kereset szerint súlyos sérüléseket szenvedett. Megsérült a válla, a nyaka és a háta, porckorongsérvei lettek, valamint idegkárosodás érte a jobb kezét. Egyéves gyermeke a hátsó ülésen utazott, de nem esett baja.

Beperelte a Teslát egy amerikai nő

A nő 1 millió dollárra (340 millió forint) perli a Teslát. A kereset szerint a cég félrevezetően mutatta be az Autopilot képességeit, és nem épített be elég hatékony biztonsági megoldásokat. Az ügy különösen érzékeny időszakban érkezett, mert a Tesla éppen önvezető szolgáltatásainak bővítésén dolgozik.

Szörnyű kínok között halt meg egy tinédzser, akit csapdába ejtett egy Tesla

Tragikus balesetben halt meg három fiatal az Egyesült Államokban. Az egyetemisták egy Tesla Cybertruckban utaztak, amikor balesetet szenvedtek, a jármű ajtaja azonban meghibásodott és csapdába ejtette őket.

Összeomlott a Cybertruck-álom, Musk más cégei mentik meg a Tesla kudarcát

Elon Musk cégei, a SpaceX és az xAI, több száz Tesla Cybertruckot vásárolt meg, miután a Tesla nem tudta értékesíteni az elektromos pickupokat. A Tesla Cybertruckot 2019 végén mutatták be, s a vállalat egyik legnagyobb ígérete volt akkor.