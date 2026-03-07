Csinálja ezt napi pár percig, és döbbenetes változást tapasztalhat

A szakértők egyre határozottabban állítják, hogy a testmozgás nemcsak a karcsú alak miatt fontos, hanem az egész szervezet működését támogatja. Wolfgang Schillings sportorvos, a Hamburger SV csapatorvosa szerint az aktív életmód segít megőrizni az izmok erejét, az ízületek rugalmasságát és a szív egészségét is. A kutatások pedig egyértelműen azt mutatják: aki rendszeresen mozog, hosszabb és energikusabb életre számíthat – írja a Focus.de.

A testmozgás lehet a hosszú, egészséges élet egyik legfontosabb titka (illusztráció)

Fotó: Gabin Vallet / Unsplash

A testmozgás valóban fiatalon tarthat

A sportorvoslás egyik úttörője, Wildor Hollmann professzor szerint megfelelő edzéssel akár „20 éven át 40 évesek maradhatunk”. Bár ez elsőre túlzásnak tűnhet, a tudományos vizsgálatok sok szempontból alátámasztják.

A világhírű Framingham Heart Study például több ezer ember életmódját követte évtizedeken át, és kimutatta:

a rendszeres mozgás jelentősen védi a szív- és érrendszert.

Szinte minden szervünk profitál a mozgásból

A rendszeres sport nemcsak a fizikai erőnlétet javítja. A kutatások szerint a mozgás:

erősíti az immunrendszert

csökkentheti a cukorbetegség és a stroke kockázatát

mérsékelheti a gyulladásos folyamatokat

segíthet megelőzni a csontritkulást

Emellett a mozgás fokozza a „boldogsághormonok”, például a szerotonin és az endorfin termelődését is, ami javíthatja a hangulatot és csökkentheti a stresszt.

Már napi 20 perc extra mozgás is hozzájárulhat a hosszabb élethez (illusztráció)

Fotó: kike vega / Unsplash

Már napi 20 perc testmozgás is számít

A szakértők szerint nem szükséges élsportolónak lenni. Egy amerikai kutatás szerint már

napi 20 perc extra mozgás is hozzájárulhat a hosszabb élethez.

A WHO ajánlása alapján a felnőtteknek hetente legalább 150–300 perc közepes intenzitású aktivitás javasolt. Emellett heti két alkalommal erősítő edzés is ajánlott az izmok és az ízületek védelmében.

A jó hír pedig az, hogy soha nem késő elkezdeni:

a rendszeres mozgás bármely életkorban javíthatja az életminőséget és az egészséget.

További tartalmak:

Nem kell maratont futni vagy heti hétszer edzőterembe járni ahhoz, hogy tegyél az egészségedért. Már napi öt perc mozgás is mérhető halálozáscsökkenést hozhat, főleg azoknál, akik eddig szinte egész nap ültek.