Ha így főzi a tésztát, sokkal finomabb lesz a végeredmény

A jó tészta titka nemcsak a szószban rejlik. Már a főzés első pillanataiban eldől hogy fog sikerülni az étel, hiszen a tésztafőzés során több olyan gyakori hiba is van, amely könnyen elronthatja a végeredményt, még akkor is, ha elsőre egyszerűnek tűnik az egész.
A konyhában sokan rutinból főznek tésztát, mégis gyakran előfordul, hogy a végeredmény túl puha, ízetlen vagy éppen nem tapad jól a szószhoz. A tésztafőzés valójában néhány egyszerű szabály betartásáról szól: számít a víz mennyisége, a sózás ideje, sőt még az is, mi történik a kifőtt tésztával, mielőtt a tányérra kerül. Ha ezeket a tippeket követi, sokkal finomabb lehet az étel.

A tésztafőzés titka – mutatjuk hogy lesz az ön étele a legfinomabb
Fotó: valeria_aksakova / Freepik

Hogyan főzzünk tésztát?

Az egyik leggyakoribb baki, hogy túl kevés vízben fő a tészta. Általános szabály, hogy 100 gramm tésztához nagyjából 1 liter víz kell, így a tészta rendesen meg tud puhulni anélkül, hogy összetapadna vagy pépessé válna.

A sózásnál is érdemes figyelni az arányokra. 

Jó irány lehet a 10-100-1000 szabály, vagyis 10 gramm só 100 gramm tésztához és 1 liter vízhez. Fontos, hogy a só csak akkor kerüljön a fazékba, amikor a víz már forr.

Ilyen arányban készül a jó tészta: 10-100-1000 Ez azt jelenti: 10 gramm só, 100 gramm tészta, 1000 milliliter víz
Fotó: valeria_aksakova / Freepik

Amit sokan rutinból csinálnak, az a tésztafőzés legnagyobb bakija

Sokan leöblítik a kifőtt tésztát hideg vízzel, pedig ezzel épp azt a keményítőt mossák le róla, amely segítene abban, hogy a szósz jobban rátapadjon. Ugyanezért nem érdemes rögtön kiönteni a főzővizet sem: néhány kanálnyi tésztavíz kifejezetten jól jöhet a szószhoz, mert selymesebbé és egységesebbé teheti az állagát.

A frissen főtt tésztát nem szabad leöblíteni és a tésztafőző vízből is érdemes eltenni pár kanállal későbbre
Fotó: Freepik

Így lesz igazán jó a tésztaétel

A legjobb, ha a kifőtt tésztát még a serpenyőben összeforgatja a szósszal. 

Így a tészta egy kicsit tovább főhet benne, közben pedig jobban átveszi az ízeket. Ettől lesz az étel harmonikusabb, szaftosabb és sokkal étvágygerjesztőbb – számolt be a Focus Online.

A legjobb, ha a kifőtt tészta nem külön kerül a tányérra, és csak utána a szósz a tetejére, hanem még a serpenyőben összeforgatja a szósszal
Fotó: Freepik

