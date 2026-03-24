Ha így főzi a tésztát, sokkal finomabb lesz a végeredmény

A konyhában sokan rutinból főznek tésztát, mégis gyakran előfordul, hogy a végeredmény túl puha, ízetlen vagy éppen nem tapad jól a szószhoz. A tésztafőzés valójában néhány egyszerű szabály betartásáról szól: számít a víz mennyisége, a sózás ideje, sőt még az is, mi történik a kifőtt tésztával, mielőtt a tányérra kerül. Ha ezeket a tippeket követi, sokkal finomabb lehet az étel.
Hogyan főzzünk tésztát?
Az egyik leggyakoribb baki, hogy túl kevés vízben fő a tészta. Általános szabály, hogy 100 gramm tésztához nagyjából 1 liter víz kell, így a tészta rendesen meg tud puhulni anélkül, hogy összetapadna vagy pépessé válna.
A sózásnál is érdemes figyelni az arányokra.
Jó irány lehet a 10-100-1000 szabály, vagyis 10 gramm só 100 gramm tésztához és 1 liter vízhez. Fontos, hogy a só csak akkor kerüljön a fazékba, amikor a víz már forr.
Amit sokan rutinból csinálnak, az a tésztafőzés legnagyobb bakija
Sokan leöblítik a kifőtt tésztát hideg vízzel, pedig ezzel épp azt a keményítőt mossák le róla, amely segítene abban, hogy a szósz jobban rátapadjon. Ugyanezért nem érdemes rögtön kiönteni a főzővizet sem: néhány kanálnyi tésztavíz kifejezetten jól jöhet a szószhoz, mert selymesebbé és egységesebbé teheti az állagát.
Így lesz igazán jó a tésztaétel
A legjobb, ha a kifőtt tésztát még a serpenyőben összeforgatja a szósszal.
Így a tészta egy kicsit tovább főhet benne, közben pedig jobban átveszi az ízeket. Ettől lesz az étel harmonikusabb, szaftosabb és sokkal étvágygerjesztőbb – számolt be a Focus Online.
