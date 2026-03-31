Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

india

Elképesztő: tevékkel csempésztek alkoholt Új-Delhibe

Szokatlan módszerrel próbálták kijátszani az adóhatóságot Indiában. A rendőrség egy férfit és két tevéjét fogta el, akik több száz üveg alkoholt szállítottak az indiai fővárosba, Delhibe.
indiadelhicsempészalkoholteve

A hatóságok közlése szerint a tevék erdei útvonalakon juttatták az italt a szomszédos Faridabad városából, hogy elkerüljék a magas delhi adókat és a közúti ellenőrző pontokat. A lefoglalt szállítmány 1 938 üveg illegális szeszesitalt tartalmazott - írja a CBS news.

tevéket
A tevéket már korábban is használták a csempészek. A kép illusztráció.
Fotó: CORDIER SYLVAIN / HEMIS.FR / hemis.fr

Tevékkel végeztették a piszkos munkát
 

A személyzet leleplezett egy illegális szeszesital-csempésző bandát, amely tevéket használt szállításra

– közölte a delhi rendőrség a hétfői letartóztatások után. A tevék a helyi állatvédelmi hatóságokhoz kerültek, majd a Delhi Állatkínzás Megelőzéséért Társaság menhelyén helyezték el. A hatóságok szerint az illegális szállítmányt öt férfi vitte át éjszaka, egy négy mérföldes erdőszakaszon, majd a város határain belül kerékpáros riksák segítségével juttatták el a vásárlóknak. A csempészek ugyanazokat a tevék tavaly is használták hasonló célra.

India hosszú ideje küzd az olcsó, illegális italok okozta egészségügyi problémákkal. A csempészett alkohol gyakran metanollal van keverve, ami vakságot, májkárosodást, sőt halált is okozhat. Évente több száz ember hal meg a szabálytalan lepárlásból származó ital fogyasztása miatt, miközben a csempészek jelentős bevételt realizálnak adóelkerüléssel. Ez az eset rávilágít a szigorú ellenőrzés szükségességére és arra, hogy a szokatlan módszerekkel dolgozó csempészek milyen kreatív eszközöket vetnek be az adóhatóság kikerülésére. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy milliárdokat csempészett bűnbandáknak Dubajba egy nő.

 

