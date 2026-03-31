Elképesztő: tevékkel csempésztek alkoholt Új-Delhibe

A hatóságok közlése szerint a tevék erdei útvonalakon juttatták az italt a szomszédos Faridabad városából, hogy elkerüljék a magas delhi adókat és a közúti ellenőrző pontokat. A lefoglalt szállítmány 1 938 üveg illegális szeszesitalt tartalmazott - írja a CBS news.

A tevéket már korábban is használták a csempészek. A kép illusztráció.

Tevékkel végeztették a piszkos munkát



A személyzet leleplezett egy illegális szeszesital-csempésző bandát, amely tevéket használt szállításra

– közölte a delhi rendőrség a hétfői letartóztatások után. A tevék a helyi állatvédelmi hatóságokhoz kerültek, majd a Delhi Állatkínzás Megelőzéséért Társaság menhelyén helyezték el. A hatóságok szerint az illegális szállítmányt öt férfi vitte át éjszaka, egy négy mérföldes erdőszakaszon, majd a város határain belül kerékpáros riksák segítségével juttatták el a vásárlóknak. A csempészek ugyanazokat a tevék tavaly is használták hasonló célra.

Illegal liquor was being smuggled through the jungles of #Delhi using camels.



Major action under Operation Kavach: A gang supplying liquor via camels exposed. @DCPSouthDelhi DCP Anant Mittal's special staff team apprehended those supplying liquor via camels.

1/2 pic.twitter.com/XaktqSGoln — Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 30, 2026

India hosszú ideje küzd az olcsó, illegális italok okozta egészségügyi problémákkal. A csempészett alkohol gyakran metanollal van keverve, ami vakságot, májkárosodást, sőt halált is okozhat. Évente több száz ember hal meg a szabálytalan lepárlásból származó ital fogyasztása miatt, miközben a csempészek jelentős bevételt realizálnak adóelkerüléssel. Ez az eset rávilágít a szigorú ellenőrzés szükségességére és arra, hogy a szokatlan módszerekkel dolgozó csempészek milyen kreatív eszközöket vetnek be az adóhatóság kikerülésére.