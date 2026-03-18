Egyetlen szikra – és több száz diák halt meg egy iskola robbanásában – videó

A texasi gázrobbanás 1937. március 18-án délután 15:17-kor, a tanítás utolsó órájában történt. Egy műhelytanár elektromos csiszológépet kapcsolt be az alagsorban, amely szikrát vetett, és meggyújtotta az épületben felgyülemlett földgázt. A gáz észrevétlenül szivárgott a falak és padlók üregeibe, majd a gyulladás pillanatában hatalmas robbanás rázta meg az iskolát. A betonpadló felrobbant, a falak pedig összeomlottak, temetve maguk alá a diákokat és tanárokat.
Mi okozta a robbanást?
Az iskola vezetése korábban egy közeli olajmezőből érkező gázvezetékre csatlakozott engedély nélkül. Az úgynevezett „maradékgázt” használták az épület fűtésére, amivel jelentős összeget – havonta mintegy 300 dollárt – takarítottak meg.
A probléma az volt, hogy a természetes gáz akkoriban szagtalan volt, így a szivárgást szinte lehetetlen volt időben észrevenni. A gáz lassan beszivárgott az iskola üregeibe, míg végül egyetlen szikra elegendő volt a katasztrófához.
Texasi gázrobbanás – több száz áldozat
A robbanás ereje hatalmas volt. Az iskola jelentős része pillanatok alatt összeomlott, és diákok százai rekedtek a romok alatt.
A tragédiában több mint 300 ember vesztette életét, többségük diák volt.
Ez az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb iskolai balesetévé vált.
Mentés és következmények
A robbanás után a környék lakói – sokszor a gyerekeket kereső szülők – azonnal a romokhoz siettek. A mentés során mintegy kétezer tonna törmeléket kellett eltávolítani.
A tragédia után Texas államban szigorították az építési és biztonsági szabályokat, és törvény írta elő, hogy a földgázhoz szagosító anyagot kell keverni, hogy a szivárgást az emberek időben észlelhessék.
A texasi gázrobbanás így nemcsak egy hatalmas emberi tragédia lett, hanem olyan esemény is, amely alapvetően megváltoztatta a gázbiztonsági előírásokat világszerte.
Forrás: EBSCO
További tartalmak:
Hatalmas robbanás rázta meg New Yorkot, így próbálták romba dönteni a World Trade Centert – videó
33 éve, 1993. február 26-án délben New York pénzügyi negyedét megrázta egy hatalmas robbanás a World Trade Center mélygarázsában. A Világkereskedelmi Központ robbantásának célja az volt, hogy az Északi torony a Déli toronyra dőljön, és mindkét felhőkarcoló összeomoljon – ez végül nem következett be, de a támadás így is halálos áldozatokat követelt és ezrek életét forgatta fel.