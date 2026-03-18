Texas

Egyetlen szikra – és több száz diák halt meg egy iskola robbanásában – videó

1937. március 18-án az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb iskolai katasztrófája történt Texas államban. A Texasi gázrobbanás a New London Consolidated School épületét rombolta le, és több mint háromszáz ember – többségében diák – életét követelte.
A texasi gázrobbanás 1937. március 18-án délután 15:17-kor, a tanítás utolsó órájában történt. Egy műhelytanár elektromos csiszológépet kapcsolt be az alagsorban, amely szikrát vetett, és meggyújtotta az épületben felgyülemlett földgázt. A gáz észrevétlenül szivárgott a falak és padlók üregeibe, majd a gyulladás pillanatában hatalmas robbanás rázta meg az iskolát. A betonpadló felrobbant, a falak pedig összeomlottak, temetve maguk alá a diákokat és tanárokat.

Texasi gázrobbanás (Original Caption) 3/19/1937-New London, Texas- Photo shows a general view of the rescue workers as they were searching through the wreckage of the rural school at New London, TX, March 18, for the victims of the catastrophe blast that caused the deaths of approximately 425 students and teachers, March 18.
Texasi gázrobbanás: Az 1937. március 18-i katasztrófa utáni napon készült felvétel, melyen még látni a mentésen dolgozókat túlélők után kutatva
Fotó: Getty Images/Bettmann / Bettmann

Mi okozta a robbanást?

Az iskola vezetése korábban egy közeli olajmezőből érkező gázvezetékre csatlakozott engedély nélkül. Az úgynevezett „maradékgázt” használták az épület fűtésére, amivel jelentős összeget – havonta mintegy 300 dollárt – takarítottak meg.

A probléma az volt, hogy a természetes gáz akkoriban szagtalan volt, így a szivárgást szinte lehetetlen volt időben észrevenni. A gáz lassan beszivárgott az iskola üregeibe, míg végül egyetlen szikra elegendő volt a katasztrófához.

(Original Caption) 3/19/1937-New London, Texas-Frantic parents, rescue workers and oil field employees probe a tangled and twisted mass of wrecage after a terrific explosion had leveled all but this corner of the New London High School, near Overton, TX. In one of the nation's most terrible catastrophes over six hundred bodies have been recovered from the ruins.
Texasi gázrobbanás – több száz áldozat

A robbanás ereje hatalmas volt. Az iskola jelentős része pillanatok alatt összeomlott, és diákok százai rekedtek a romok alatt.

A tragédiában több mint 300 ember vesztette életét, többségük diák volt. 

Ez az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb iskolai balesetévé vált.

Mentés és következmények

A robbanás után a környék lakói – sokszor a gyerekeket kereső szülők – azonnal a romokhoz siettek. A mentés során mintegy kétezer tonna törmeléket kellett eltávolítani.

(Original Caption) The terrific force of the explosion which completely demolished the New London High School, near Overton, Texas, claiming the lives of more than six hundred pupils can best be understood by viewing these chaotic, splintered ruins. Rescue workers are shown at there grim task of removing dead and living victims from the wreckage. (Photo by © Bettmann/CORBIS/Bettmann Archive)
Munkások dolgoznak a romok eltakarításán 1937. március 20-án, miután három nappal korábban megsemmisült az iskolaépület
A tragédia után Texas államban szigorították az építési és biztonsági szabályokat, és törvény írta elő, hogy a földgázhoz szagosító anyagot kell keverni, hogy a szivárgást az emberek időben észlelhessék.

A texasi gázrobbanás így nemcsak egy hatalmas emberi tragédia lett, hanem olyan esemény is, amely alapvetően megváltoztatta a gázbiztonsági előírásokat világszerte.

További tartalmak:

Hatalmas robbanás rázta meg New Yorkot, így próbálták romba dönteni a World Trade Centert – videó

Hatalmas robbanás rázta meg New Yorkot, így próbálták romba dönteni a World Trade Centert – videó

33 éve, 1993. február 26-án délben New York pénzügyi negyedét megrázta egy hatalmas robbanás a World Trade Center mélygarázsában. A Világkereskedelmi Központ robbantásának célja az volt, hogy az Északi torony a Déli toronyra dőljön, és mindkét felhőkarcoló összeomoljon – ez végül nem következett be, de a támadás így is halálos áldozatokat követelt és ezrek életét forgatta fel.

 

