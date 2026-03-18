Egyetlen szikra – és több száz diák halt meg egy iskola robbanásában – videó

A texasi gázrobbanás 1937. március 18-án délután 15:17-kor, a tanítás utolsó órájában történt. Egy műhelytanár elektromos csiszológépet kapcsolt be az alagsorban, amely szikrát vetett, és meggyújtotta az épületben felgyülemlett földgázt. A gáz észrevétlenül szivárgott a falak és padlók üregeibe, majd a gyulladás pillanatában hatalmas robbanás rázta meg az iskolát. A betonpadló felrobbant, a falak pedig összeomlottak, temetve maguk alá a diákokat és tanárokat.

Texasi gázrobbanás: Az 1937. március 18-i katasztrófa utáni napon készült felvétel, melyen még látni a mentésen dolgozókat túlélők után kutatva

Mi okozta a robbanást?

Az iskola vezetése korábban egy közeli olajmezőből érkező gázvezetékre csatlakozott engedély nélkül. Az úgynevezett „maradékgázt” használták az épület fűtésére, amivel jelentős összeget – havonta mintegy 300 dollárt – takarítottak meg.

A probléma az volt, hogy a természetes gáz akkoriban szagtalan volt, így a szivárgást szinte lehetetlen volt időben észrevenni. A gáz lassan beszivárgott az iskola üregeibe, míg végül egyetlen szikra elegendő volt a katasztrófához.

Texasi gázrobbanás – több száz áldozat

A robbanás ereje hatalmas volt. Az iskola jelentős része pillanatok alatt összeomlott, és diákok százai rekedtek a romok alatt.

A tragédiában több mint 300 ember vesztette életét, többségük diák volt.

Ez az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb iskolai balesetévé vált.

Mentés és következmények

A robbanás után a környék lakói – sokszor a gyerekeket kereső szülők – azonnal a romokhoz siettek. A mentés során mintegy kétezer tonna törmeléket kellett eltávolítani.

Munkások dolgoznak a romok eltakarításán 1937. március 20-án, miután három nappal korábban megsemmisült az iskolaépület

A tragédia után Texas államban szigorították az építési és biztonsági szabályokat, és törvény írta elő, hogy a földgázhoz szagosító anyagot kell keverni, hogy a szivárgást az emberek időben észlelhessék.

A texasi gázrobbanás így nemcsak egy hatalmas emberi tragédia lett, hanem olyan esemény is, amely alapvetően megváltoztatta a gázbiztonsági előírásokat világszerte.

Forrás: EBSCO

