Nem hiszi el, milyen nevet kapott a berlini állatkert cuki tigriskölyke

A berlini állatkert látogatói egész februárban cetlikre írták fel ötleteiket, remélve, hogy részesei lehetnek a döntésnek. A név nemcsak gyakori volt, hanem a tigris karakteréhez is illőnek bizonyult, erőt és egyediséget sugallva – írja a Bild.

Lilly névre keresztelték a berlini állatkert szumátrai tigriskölykét

Él a remény: szumátrai tigris született

A választás mögött irodalmi ihhletés húzódik: a Pán Péter történetéből ismert Tigerlily alakja. Ez a figura bátor, okos és makacs – akárcsak a kis Lilly, akiben már most ott rejlik a vad természet. Lilly január 2-án született, anyja, a 15 éves Mayang már többször hozott tigriskölyköket a világra.

A tigris család örömét azonban beárnyékolta, hogy az apa, Jae Jae, nemrég, 17 évesen elpusztult.

Korábban már több testvére is született, köztük Luise és Lotte, majd Ede és Kuno. A nőstény kölykök neve mind „L” betűvel kezdődik, mintha egy törékeny hagyomány láncolná össze őket. De a háttérben ott húzódik a valóság:

a szumátrai tigrisek a kihalás szélére sodródtak.

A vadonban mindössze 400–600 példány él, és minden újszülött egy új remény, egy törékeny esély a túlélésre.

Meghalt a budapesti állatkert kistigrise

A budapesti állatkert négy hónapos kölyke, Szása napokig küzdött az életéért, miután súlyos rohamok és agyvérzés következtében válságos állapotba került.

Az állatorvosok minden erőfeszítése ellenére a kis tigris szervezete tavaly feladta a harcot, elvesztése megrendítette a gondozókat és a látogatókat is.

Drograzzia során foglaltak le egy tigriskölyköt

Egy tiszafüredi drograzzia során bukkantak rá az illegálisan tartott kistigrisre, akit később a budapesti állatkertbe szállítottak. A Pablo nevet kapott kölyök ma már biztonságban fejlődik, és hamarosan végleges otthonába költözik.