Futótűzként terjed a fiatalok között a veszélyes TikTok-kihívás, már emberéletet is követelt

A kis JackLynn Blackwell február 3-án a saját kertjükben játszott, amikor – a feltételezések szerint – a hírhedt „blackout challenge” névre hallgató TikTok-kihívást akarta teljesíteni, amely során a résztvevők oxigénmegvonás révén próbálnak rövid ideig tartó ájulást előidézni, számolt be a New York Post.
A lány édesapja, Curtis Blackwell így emlékezett vissza a megrázó pillanatokra:
Kiment játszani, mint mindig… de túl nagy csend lett. Amikor rátaláltam, már nem játszott.
A férfi egy kötéllel a nyaka körül találta meg a gyermekét. Azonnal megpróbálta újraéleszteni, de hiába:
Mindent megtettem, amit tudtam… ez volt életem legszörnyűbb élménye.
Halálos TikTok-kihívás terjed a neten
A „blackout challenge” több platformon is felbukkant, köztük a TikTok és az Instagram felületein. A kihívás lényege, hogy a résztvevők szándékosan elzárják az oxigént az agytól, ami:
- ájulást
- rohamokat
- súlyos agykárosodást
- akár halált is okozhat
Szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a 9-14 éves gyerekek, akik még nem látják át a következményeket, és könnyen befolyásolhatók.
A gyászoló szülők most mindenkit figyelmeztetnek: „Ez nem vicc, nem játék. Ez élet-halál kérdése.”
Szerintük a közösségi oldalak algoritmusai is felelősek, mert könnyen terjesztik az ilyen veszélyes tartalmakat.
Per a techóriások ellen
Az eset különösen érzékeny időszakban történt: nemrégiben Kaliforniában per indult a legnagyobb techcégek, köztük a Meta (az Instagram anyavállalata) és a Google (amelyhez a YouTube tartozik) ellen.
A vád szerint ezek a platformok tudatosan teszik függővé a gyerekeket és nem védenek meg eléggé a káros tartalmaktól. A TikTok és a Snapchat már peren kívül megegyezett a vádlóival, de a vita korántsem ért véget.
A család szerint túl sok hasonló eset történt már: „Túl sok gyereket veszítettünk el ahhoz, hogy ezt figyelmen kívül hagyják.”
