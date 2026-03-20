Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Chuck Norris

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

TikTok

Futótűzként terjed a fiatalok között a veszélyes TikTok-kihívás, már emberéletet is követelt

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felfoghatatlan tragédia rázta meg az amerikai Texas államot. Egy 9 éves kislány életét vesztette, miután egy interneten terjedő veszélyes TikTok-kihívást próbált ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kis JackLynn Blackwell február 3-án a saját kertjükben játszott, amikor – a feltételezések szerint – a hírhedt „blackout challenge” névre hallgató TikTok-kihívást akarta teljesíteni, amely során a résztvevők oxigénmegvonás révén próbálnak rövid ideig tartó ájulást előidézni, számolt be a New York Post.

Egy 9 kislány belehalt az oxigénmegvonással járó TikTok-kihívásba – Fotó: pexels.com / illusztráció

A lány édesapja, Curtis Blackwell így emlékezett vissza a megrázó pillanatokra:

Kiment játszani, mint mindig… de túl nagy csend lett. Amikor rátaláltam, már nem játszott.

A férfi egy kötéllel a nyaka körül találta meg a gyermekét. Azonnal megpróbálta újraéleszteni, de hiába:

Mindent megtettem, amit tudtam… ez volt életem legszörnyűbb élménye.

Halálos TikTok-kihívás terjed a neten

A „blackout challenge” több platformon is felbukkant, köztük a TikTok és az Instagram felületein. A kihívás lényege, hogy a résztvevők szándékosan elzárják az oxigént az agytól, ami:

  • ájulást
  • rohamokat
  • súlyos agykárosodást
  • akár halált is okozhat

Szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a 9-14 éves gyerekek, akik még nem látják át a következményeket, és könnyen befolyásolhatók.

A gyászoló szülők most mindenkit figyelmeztetnek: „Ez nem vicc, nem játék. Ez élet-halál kérdése.”

Szerintük a közösségi oldalak algoritmusai is felelősek, mert könnyen terjesztik az ilyen veszélyes tartalmakat.

Per a techóriások ellen

Az eset különösen érzékeny időszakban történt: nemrégiben Kaliforniában per indult a legnagyobb techcégek, köztük a Meta (az Instagram anyavállalata) és a Google (amelyhez a YouTube tartozik) ellen.

A vád szerint ezek a platformok tudatosan teszik függővé a gyerekeket és nem védenek meg eléggé a káros tartalmaktól. A TikTok és a Snapchat már peren kívül megegyezett a vádlóival, de a vita korántsem ért véget.

A család szerint túl sok hasonló eset történt már: „Túl sok gyereket veszítettünk el ahhoz, hogy ezt figyelmen kívül hagyják.”

TikTok-tragédia: 15 métert zuhant egy tinédzser, miközben barátai videózták

Egy tinédzser 15 métert zuhant egy hídról, miközben egy kihívást próbált teljesíteni. A fiút kritikus állapotban szállították kórházba, a TikTok-trend majdnem az életébe került.

Fegyveres támadó miatt vették körbe rendőrök az iskolát, megdöbbentő, ami kiderült

Egy ártatlannak tűnő játék komoly riadalmat okozott egy ausztrál oktatási intézményben, miután fegyveres támadástól tartottak a kampuszon. A hatóságok szerint a pánikot egy veszélyes TikTok-trend indította el, amelyet egyre több fiatal próbál ki világszerte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!