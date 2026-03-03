Egy lap, amely megváltoztatta az újságírást, így jelent meg az első Time magazin

A Time indulásakor merőben új megközelítést alkalmazott. Nem egyszerűen híreket közölt, hanem szerkesztett, értelmezett és kontextusba helyezett eseményeket. Rövid, dinamikus stílusa, jellegzetes nyelvezete és a témák szerinti bontás – politika, gazdaság, kultúra, tudomány – gyorsan népszerűvé tette az amerikai középosztály körében - írja First Post.

A Time mindig is híres volt egyedi nyelvezetéről. A kép illusztráció. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A Time első száma

Az első lapszám címlapján Joseph Gurney Cannon, az amerikai képviselőház korábbi elnöke szerepelt. A borítón megjelenő portré hagyománya később a magazin egyik legismertebb védjegyévé vált. A Time az évtizedek során nem csupán tudósított a történelemről, hanem maga is formálta a közbeszédet. A lap „Az év embere” (később „Az év személye”) választása globális figyelmet kapott, és gyakran vitákat váltott ki.

A vörös keretes címlap a világ egyik legismertebb médiaképi eleme lett.

A magazin a 20. század során világszerte terjeszkedett, nemzetközi kiadásokat indított, és meghatározó szereplővé vált a politikai és kulturális diskurzusban.

Örökség és alkalmazkodás

A digitális korszak kihívásai a Time-ot sem kerülték el, ám a lap sikeresen alkalmazkodott az online térhez. Bár a médiapiac radikálisan átalakult az elmúlt évtizedekben, a márka megőrizte presztízsét, és ma is a globális közélet egyik meghatározó fórumának számít. A Time első lapszámának megjelenése mérföldkő volt a modern hírmagazinok történetében. Több mint száz év távlatából is jól látszik: az 1923-ban indult kezdeményezés nem csupán egy új újság volt, hanem egy új műfaj születése. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy ki kapta idén Az év embere díjat.