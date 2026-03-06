Elképesztő luxusban forgatott a hollywoodi sztár: három különböző reggelit szolgáltak fel neki

A kulisszatitkokat a film egyik szereplője, Tom Davis árulta el egy podcastben. Elmondása szerint a stáb többi tagja meglehetősen szerény reggelit kapott, miközben Timothée Chalamet személyes szakácsa minden nap többféle fogással várta a színészt – számolt be a Daily Mail.

Timothée Chalamet luxuskörülmények között forgatta a Wonka című filmet – Fotó: JEREMY CHAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megkérdeztem a séfjét, mit főz aznap reggel. Azt mondta: három különböző dolgot készítek Timothée-nak, és majd választ egyet

– mesélte Davis.

A legmeglepőbb azonban az volt, hogy a színész gyakran csak egyetlen ételt evett meg, a másik kettő pedig érintetlen maradt. A történet szerint Chalamet végül felajánlotta a maradék reggeliket a kollégáinak: „Miért nem eszed meg a másik kettőt?” – fordult oda Davishez.

Timothée Chalamet imádta Wonka szerepét játszani

A fiatal színész a filmben a legendás csokoládékészítő fiatal változatát alakította, és korábban maga is elárulta, hogy ez pályafutása egyik legkedvesebb szerepe volt.

Minden filmemre büszke vagyok, de ez a kedvencem. Soha semmin nem szórakoztam ennyire munka közben

– mondta Chalamet a The Graham Norton Show egyik adásában. A produkciót London városában forgatták, ahol a színész hónapokat töltött.

Három éve van együtt Kylie Jennerrel

A magánéletében is jól alakulnak a dolgok: Chalamet több mint három éve alkot egy párt a világhírű realitysztárral, Kylie Jennerrel. A bennfentesek szerint kapcsolatuk komolyra fordult, sőt a házasság gondolata is felvetődött. A színész azonban szigorúan őrzi a magánéletét: amikor a Vogue címlapinterjújában a kapcsolatáról kérdezték, határozottan kijelentette, hogy erről nem kíván beszélni.

Mégis tett egy ritka kivételt a Critics' Choice Awards idei díjátadóján, ahol meghatóan köszönte meg barátnője támogatását: „Köszönöm a három éve tartó kapcsolatunkat. Szeretlek. Nélküled nem menne.”

