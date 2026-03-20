Nem fogja elhinni, ki szerezte meg Tina Turner örökségét

Tina Turner életműve ismét a figyelem középpontjába került, miután egy nemzetközi szórakoztatóipari vállalat megszerezte a legendás énekesnő nevéhez, arculatához és zenei katalógusához kapcsolódó jogok jelentős részét. A világsztár pályafutása során elért sikerek – köztük a számos Grammy-díj – ma is meghatározóak a zeneiparban, így nem meglepő, hogy öröksége iránt továbbra is hatalmas az érdeklődés – írja a New York Post.

Tina Turner fellépései generációkat inspiráltak - Fotó: Sygma/Getty Images

Ki vette meg Tina Turner jogait?

A jogokat a svéd Pophouse Entertainment vásárolta meg a BMG-től. A vállalat – amely az ABBA egyik tagjához, Björn Ulvaeushoz is köthető – a nevet, képmást és a zenei katalógus többségi részét szerezte meg. A tranzakció pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra, de a zeneiparban jelentős értékű üzletnek számít.

Hogyan őrzik meg Tina Turner örökségét?

A tervek szerint modern, innovatív projektekkel viszik tovább Tina Turner örökségét. A cég digitális megoldásokban gondolkodik, például látványos, vizuális élményeket nyújtó produkciókban, amelyek visszaadhatják az énekesnő ikonikus színpadi jelenlétét. A cél nem csupán a múlt megőrzése, hanem az is, hogy az új generációk számára is élővé tegyék a legendát.

Mennyit ér Tina Turner zenei jogainak eladása?

Bár a pontos összeget nem közölték, hasonló üzletek alapján több százmillió dolláros nagyságrendről lehet szó. A zenei katalógusok értéke az utóbbi években jelentősen megnőtt, különösen olyan világsztárok esetében, mint Tina Turner, akinek dalai évtizedek óta stabilan népszerűek.