Több tucat fiatal rohanta meg a boltot – videón a döbbenetes káosz

A történet szerint több mint húsz–harminc fiatal rohanta meg az üzletet, majd percek alatt elszabadult a teljes káosz. A tinédzser randalírozás benzinkút esetében nem egyszerű lopásról volt szó – a csoport agresszíven viselkedett, árukat dobált, polcokat borított fel, és teljesen szétzilálta az üzletet – írja a FoxNews.

Tinédzser randalírozás benzinkúton – percek alatt teljes káosz lett a boltban

Fotó: FOX News

Tinédzser randalírozás benzinkút – elszabadult a tömeg

A biztonsági felvételeken jól látszik, ahogy a kezdetben kisebb csoport hirtelen tömeggé duzzad. A fiatalok egyszerre rohanták meg a boltot, és azonnal elkezdték leverni az árukat a polcokról. Chipses zacskók, édességek és italok repültek minden irányba.

Az egyetlen bent tartózkodó alkalmazott próbálta kezelni a helyzetet, de esélye sem volt a több tucat randalírozóval szemben. A beszámolók szerint még meg is dobálták különböző termékekkel, miközben a bolt teljesen szét lett verve.

A bolt vezetője szerint az ilyen jellegű csoportos fosztogatás egyre gyakoribb jelenség, és már messze túlmutat a „hagyományos bolti lopás” kategóriáján.

Egyre durvább a csoportos fosztogatás

Az eset után derült ki, hogy nem ez volt az első hasonló incidens. A tulajdonos szerint az üzlet ajtaját már többször is javítani kellett korábbi támadások miatt. A mostani tinédzser randalírozás benzinkút helyszínén azonban minden eddiginél durvább volt.

A károk jelentősek, miközben a vállalkozás amúgy is nehéz helyzetben van az üzemanyagárak ingadozása miatt. A rendőrség vizsgálja az ügyet, és azt sem zárják ki, hogy a csoport más hasonló balhékban is részt vett ugyanazon az estén.

A boltvezető abban bízik, hogy a felvételek alapján azonosítani tudják az elkövetőket, és felelősségre vonják őket.

Kijárási tilalom a randalírozó fiatalok miatt

Este 10-reggel 5 között nem lehetnek az utcán a 17 év alattiak. Lövöldözésbe torkolló randalírozás miatt lépett életbe a kijárási tilalom.

