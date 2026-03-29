Ez hihetetlen! Kiderült, min múlhat a tinédzserek mentális egészsége

A tinédzserek étrendje és a mentális egészség kapcsolata egyre több kutatás középpontjába kerül. A Swansea Egyetem szakemberei 19 különböző vizsgálat eredményeit elemezték, és arra jutottak, hogy az egészséges táplálkozás és a jobb lelki állapot között egyértelmű összefüggés van – írja a ScienceDaily.

A tinédzserek étrendje: nem a vitamin, hanem az összkép számít

Azok a fiatalok, akik kiegyensúlyozott étrendet követtek, ritkábban mutattak depressziós tüneteket. Ezzel szemben a rossz minőségű étrend – például feldolgozott élelmiszerekben gazdag táplálkozás – nagyobb pszichés terheléssel járt.

A kutatás egyik legérdekesebb része az volt, hogy a szakemberek külön vizsgálták az étrendet és az egyes tápanyagokat.

Bár például a D-vitamin hatása ígéretesnek tűnt a depresszió csökkentésében, az eredmények nem voltak egyértelműek. Ezzel szemben az egészséges étrend fiataloknak sokkal stabilabb pozitív hatást mutatott.

Vagyis nem egy-egy vitamin a kulcs, hanem az összkép.

Miért ennyire kritikus a tinédzserkor?

A kutatók szerint a serdülőkor az egyik legfontosabb időszak az agy fejlődésében. Ebben az időszakban:

az érzelmi szabályozás alakul

a stresszkezelés fejlődik

a mentális betegségek kockázata is ekkor nő meg

Ezért a tinédzser táplálkozás hatása a mentális egészségre különösen fontos tényező lehet a megelőzésben.

Még sok a kérdés

Bár az eredmények ígéretesek, a kutatók hangsúlyozzák, hogy a kép nem teljes.

A kapcsolatot több tényező is befolyásolhatja:

társadalmi helyzet

nem

életmód

Ráadásul a legtöbb kutatás eddig főként a depresszióra koncentrált, miközben más problémák – például szorongás, stressz vagy önértékelés – kevés figyelmet kaptak.

Hogyan tovább? – a jövő kutatásai

A szakemberek szerint a jövőben sokkal komplexebb vizsgálatokra lesz szükség, amelyek nemcsak az étrendet, hanem annak biológiai hatásait is figyelembe veszik. Ehhez elengedhetetlen lesz különböző biológiai markerek bevonása, valamint az is, hogy ne csak a depressziót, hanem többféle mentális problémát – például a szorongást, a stresszt vagy az önértékelést – is elemezzék. A cél az, hogy pontosan megértsük, milyen étrend segít leginkább a fiatalok mentális egészségének megőrzésében.