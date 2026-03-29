mentális egészség

Ez hihetetlen! Kiderült, min múlhat a tinédzserek mentális egészsége

Egy friss kutatás szerint nemcsak az számít, mit esznek a fiatalok, hanem az is, hogyan. A tinédzserek étrendje komoly hatással lehet a mentális egészségükre, különösen a depressziós tünetek kialakulásában.
mentális egészségdepresszióétrend

A tinédzserek étrendje és a mentális egészség kapcsolata egyre több kutatás középpontjába kerül. A Swansea Egyetem szakemberei 19 különböző vizsgálat eredményeit elemezték, és arra jutottak, hogy az egészséges táplálkozás és a jobb lelki állapot között egyértelmű összefüggés van – írja a ScienceDaily.

A tinédzserek étrendje közvetlen hatással lehet a mentális egészségre és a depresszió kockázatára
Fotó:Illusztráció/Unplash 

A tinédzserek étrendje: nem a vitamin, hanem az összkép számít

Azok a fiatalok, akik kiegyensúlyozott étrendet követtek, ritkábban mutattak depressziós tüneteket. Ezzel szemben a rossz minőségű étrend – például feldolgozott élelmiszerekben gazdag táplálkozás – nagyobb pszichés terheléssel járt.

A kutatás egyik legérdekesebb része az volt, hogy a szakemberek külön vizsgálták az étrendet és az egyes tápanyagokat.

Bár például a D-vitamin hatása ígéretesnek tűnt a depresszió csökkentésében, az eredmények nem voltak egyértelműek. Ezzel szemben az egészséges étrend fiataloknak sokkal stabilabb pozitív hatást mutatott.

Vagyis nem egy-egy vitamin a kulcs, hanem az összkép.

Miért ennyire kritikus a tinédzserkor?

A kutatók szerint a serdülőkor az egyik legfontosabb időszak az agy fejlődésében. Ebben az időszakban:

  • az érzelmi szabályozás alakul
  • a stresszkezelés fejlődik
  • a mentális betegségek kockázata is ekkor nő meg

Ezért a tinédzser táplálkozás hatása a mentális egészségre különösen fontos tényező lehet a megelőzésben.

Még sok a kérdés

Bár az eredmények ígéretesek, a kutatók hangsúlyozzák, hogy a kép nem teljes.

A kapcsolatot több tényező is befolyásolhatja:

  • társadalmi helyzet
  • nem
  • életmód

Ráadásul a legtöbb kutatás eddig főként a depresszióra koncentrált, miközben más problémák – például szorongás, stressz vagy önértékelés – kevés figyelmet kaptak.

Hogyan tovább? – a jövő kutatásai

A szakemberek szerint a jövőben sokkal komplexebb vizsgálatokra lesz szükség, amelyek nemcsak az étrendet, hanem annak biológiai hatásait is figyelembe veszik. Ehhez elengedhetetlen lesz különböző biológiai markerek bevonása, valamint az is, hogy ne csak a depressziót, hanem többféle mentális problémát – például a szorongást, a stresszt vagy az önértékelést – is elemezzék. A cél az, hogy pontosan megértsük, milyen étrend segít leginkább a fiatalok mentális egészségének megőrzésében.

Egyre többen küzdenek szorongással – riasztó ok lehet a háttérben

A londoni iskolákban végzett vizsgálat riasztó adatokat hozott. A szorongás és a depresszió jelei már a 11–12 éveseknél is megjelenhetnek. Hogyan befolyásolja a közösségi média a gyerekek szorongását? Kiderül cikkünkből.

Egyre több gyermek árt szándékosan önmagának

Egyre fiatalabb korban jelentkezik az önsértés a gyerekeknél – a testi fájdalom gyakran egy mély lelki üresség, szorongás vagy depresszió elviselhetetlen súlyát próbálja enyhíteni. A Semmelweis Egyetem gyermekpszichiátere szerint ez nem csupán figyelmeztető jel, hanem segélykiáltás, amelyre időben kell reagálni. A szülők szerepe kulcsfontosságú, és a szakértő szerint minden esetben szakember segítségére van szükség. A témáról dr. Várnai Nikoletta főorvos nyilatkozott.

 

