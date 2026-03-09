Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Hatalmas győzelem, Valóság vs. Tisza 2:0

Ezt olvasta?

Kukába dobták Brüsszel tervét: súlyos csapást kapott Zelenszkij

toast kenyér

Toast kenyér: minden reggel ezt eszi? Nem fogja elhinni, mit tesz a szervezetével!

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A boltok polcain szinte minden háztartás kosarába bekerül legalább egyszer a toast kenyér, mégis sokan nem tudják, mennyire jó választás valójában. A toast kenyér tápértéke és egészségügyi hatása különösen akkor kerül fókuszba, amikor a fehér lisztes változatot a teljes kiőrlésű vagy tönköly verzióval hasonlítjuk össze.
Link másolása
Vágólapra másolva!
toast kenyéregészségkenyér

A toast kenyér Németországban és Magyarországon is rendkívül népszerű, pedig szinte mindig iparilag előállított, erősen feldolgozott élelmiszerről van szó. A klasszikus fehér toast 100 százalékban finomított búzalisztből készül, ami alacsony rosttartalommal és magas glikémiás indexszel jár – írja a FitBook.

A toast kenyér fehér, teljes kiőrlésű és tönköly változatban is kapható — de nem mindegy, mennyire pirítja meg és mit tesz rá f
A toast kenyér fehér, teljes kiőrlésű és tönköly változatban is kapható – de nem mindegy, mennyire pirítja meg és mit tesz rá Fotó:Illusztráció/Unplash

Mit tartalmaz két szelet toast kenyér?

Két szelet – nagyjából 60 gramm – fehér toast kenyér átlagosan az alábbi tápértékeket tartalmazza:

  • 4,9 gramm fehérje
  • 28 gramm szénhidrát
  • 3 gramm zsír (ebből 1,5 gramm telített zsírsav)
  • 2,2 gramm rost
  • 160 kilokalória

A napi ajánlott rostbevitel körülbelül 30 gramm, így jól látható, hogy a fehér toast kenyér nem számít jó rostforrásnak. Nem csoda, hogy két szelet után sokan nem érzik magukat jóllakottnak, és könnyen elfogy négy vagy több is — feltéttel együtt pedig a kalóriabevitel gyorsan megemelkedik.

Hogyan emeli a búzaliszt a vércukorszintet?

A búzalisztben található rövid láncú szénhidrátok gyorsan lebomlanak az emésztés során. 

Ez gyors vércukorszint-emelkedést okoz, amelyet hirtelen inzulinválasz követ. A rendszeresen magas inzulinszint hosszú távon hozzájárulhat az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához.

Az édes feltétek – például a lekvár – tovább fokozzák ezt a hatást, így a fehér lisztes toast kenyér különösen problémás lehet reggelire.

Egészségesebb a teljes kiőrlésű vagy a tönköly toast kenyér?

Fehérje-, zsír- és szénhidráttartalom szempontjából a teljes kiőrlésű toast kenyér alig különbözik a fehér változattól. Előnye, hogy két szelet akár közel 4 gramm rostot is tartalmazhat.

Fontos azonban figyelni az összetevőlistát, mert sok esetben csak a liszt egy része teljes kiőrlésű.

A tönköly toast kenyér némileg kedvezőbb lehet. A tönköly tartalmazza az összes esszenciális aminosavat, emellett gazdag magnéziumban és vasban. 

Fehérjetartalma magasabb, ami különösen sportolók számára lehet érdekes.

Ugyanakkor a toast kenyér – legyen fehér, teljes kiőrlésű vagy tönköly – továbbra is feldolgozott élelmiszer, gyakran hozzáadott cukorral és adalékanyagokkal.

Hogyan lehet laktatóbb a toast kenyér?

Ha Ön ragaszkodik a toast kenyér fogyasztásához, érdemes néhány praktikát alkalmaznia:

  • Készítsen szendvicset két szeletből, ne külön-külön pakolja meg őket.
  • Válasszon fehérjedús feltétet – például sajtot, főtt tojást, pulykamellet vagy növényi krémet.
  • Kerülje az édes krémeket, mert ezek vércukorszint-ingadozást okozhatnak.
  • Vaj helyett használhat félzsíros túrót vagy sovány krémsajtot.
  • Tegyen bele zöldséget – salátalevelet, uborkát, paradicsomot – a nagyobb telítettség érdekében.

Vigyázat a túlpirított toast kenyérrel!

A túl sötétre pirított toast kenyér akrilamidot tartalmazhat. A kutatások szerint ez az anyag rákkeltő lehet nagy mennyiségben. Ezért javasolt, hogy a kenyér csak enyhén aranybarnára piruljon – ne legyen sötétbarna vagy égett.

Mennyire egészségtelen a toast kenyér?

A teljes kiőrlésű toast kenyér jobb választás, a 100 százalékos tönkölylisztből készült változat pedig még kedvezőbb lehet. Ugyanakkor egyik sem éri el a kovászos, teljes kiőrlésű kenyér tápértékét és laktató hatását.

A toast kenyér mértékkel fogyasztva nem káros, de mindennapi alapélelmiszerként nem tekinthető ideális választásnak – különösen a fehér lisztes változat.

Kíváncsi, hogyan lesz a karfiolból toastkenyér? - videó

Az egészséges és izgalmas reggeliket tartalmazó recepttárunk újra bővült. Ebből a videóból megtudhatjuk, hogyan készíthetünk "toastkenyeret" karfiolból, tojásból, sajtból és metélőhagymából. Egy kis sonka, még egy kis sajt, és kész is a tökéletes reggeli. Nagyon egyszerű, nagyon könnyű és még egészséges is.

Mi kerül a toast kenyérbe?

A toast kenyér is kenyér, legalábbis a csomagolás szerint biztosan, bár sokan nem erre asszociálnak, ha meghallják a kenyér kifejezést. Sokkoló galéria, és az adalékanyagok ismertetése következik a toast műanyagok kenyerek földjéről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!