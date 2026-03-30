Dráma a Tomb Raider forgatásán, azonnal leállt a munka

A Tomb Raider új, élőszereplős sorozatát 2026. január 15-én kezdték el forgatni, de most rövid időre megállt a munka Sophie Turner sérülése miatt. A stúdió csak annyit közölt, hogy elővigyázatosságból szüneteltetik a felvételeket, hogy a színésznőnek legyen ideje felépülni, a sérülés pontos részleteit pedig nem árulták el. A produkció mögött Phoebe Waller-Bridge áll, a szereplőgárdában pedig Sigourney Weaver és Jason Isaacs is ott van.
Sophie Turner sérülése miatt leállt a Tomb Raider forgatása
A Trónok Harca sztárja korábban elárulta, hogy a szerepre való felkészülés hónapokig tartó, kemény tréninget jelentett számára, és közben egy visszatérő hátproblémára is fény derült. Most egyelőre nem tudni, pontosan meddig tart a leállás, de egyes beszámolók szerint nagyjából két hét lehet a kényszerpihenő – tájékoztatott a BBC.
Nagyok az elvárások az új Lara Crofttal szemben
Sophie Turner komoly örökséget vett át, hiszen Lara Croftot korábban Angelina Jolie és Alicia Vikander is eljátszotta a mozivásznon.
Éppen ezért még nagyobb figyelem kíséri az új sorozatot, amelyet már most az egyik legjobban várt videojáték-adaptációként emlegetnek.
Ez is érdekelheti:
Súlyos betegségéről vallott Sophie Turner
A világsztár betegségére nemrég derült fény. Sophie Turner a Tomb Raider készülő televíziós sorozatára való intenzív felkészülés során tudta meg, hogy krónikus betegségben szenved.
A Trónok harca Hegye exkluzív interjút adott a magyaroknak: kifakadt a legnagyobb haragosáról
A múlt hétvégén rendezték meg a Budapest Comic Con 2026-os eseményét. A kétnapos fantáziautazáson az Origo exkluzív interjút készített a Trónok harca világsztárjával, a rettegett Gregor Cleganet alakító Hafþór Júlíus Björnssonnal.