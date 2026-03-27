Tori Spelling mellei ellopták a show-t – minden szem odatapadt

Tori Spelling ismét gondoskodott róla, hogy róla beszéljen mindenki, amikor megjelent a iHeartRadio Music Awards vörös szőnyegén Los Angelesben. Az 52 éves sztár egy elképesztően merész, fűzős hatású ruhát választott, amely szinte mindent megmutatott – írja a DailyMail.

Tori Spelling merész dekoltázsa vitte a show-t az iHeartRadio gálán

A látványos, mélyen kivágott ruha nemcsak a dekoltázsát hangsúlyozta, hanem áttetsző részekkel és combig érő sliccel is fokozta a hatást. A ruha kialakítása egyszerre emelte ki a csípőjét, a lábait és az alakját, miközben a vörös szőnyeg egyik legfeltűnőbb szettjévé vált.

A megjelenése egyszerre váltott ki elismerést és kritikát – sokan dicsérték a bátorságát, míg mások túlzásnak tartották a választását. A közösségi médiában rövid idő alatt rengetegen kezdtek beszélni róla, és pillanatok alatt az egyik legfelkapottabb témává vált.

A frizurája is sokat hozzátett az összképhez: a vállig érő, letisztult bob fazon kifejezetten elegáns hatást keltett, miközben hagyta érvényesülni a ruhát. A kiegészítőket tudatosan visszafogta — nem viselt nyakláncot, helyette inkább feltűnő gyűrűkkel és egy karakteres cipőválasztással egészítette ki a szettjét.

Tori Spelling és a kritikák

Az esemény egy olyan időszakban történt, amikor a színésznő már többször is megszólalt a külsejét érő megjegyzésekről. Elmondása szerint gyakran kap olyan kritikákat, amelyek a megjelenését vagy feltételezett beavatkozásait célozzák, és ezek időnként kifejezetten bántóak számára.

Egy beszélgetés során arról is őszintén beszélt, hogy nehéz figyelmen kívül hagyni a folyamatos véleményeket, még akkor is, ha igyekszik tudatosan nem foglalkozni velük. Úgy érzi, sokszor bármit tesz, mindig lesznek, akik elégedetlenek.

Tori Spelling magabiztos üzenete

A vörös szőnyegen látottak azonban inkább egy határozott üzenetet közvetítettek: nem akar megfelelni minden elvárásnak. Inkább azt az irányt követi, ami számára önazonos, még akkor is, ha ez megosztja a közönséget.

A megjelenése után egyértelműen ismét a figyelem középpontjába került — és az is látszik, hogy tudatosan vállalja ezt a szerepet.