Brutális pusztítást hagyott maga után a gyilkos tornádó, közel 700-an haltak meg

A tornádók az egyik legveszélyesebb természeti jelenségnek számítanak, képesek percek alatt teljes városrészeket letarolni. Az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb tornádója, a Tri-State tornádó 1925-ben közel három és fél órán át tombolt Missouri, Illinois és Indiana államokban, és példátlan pusztítást hagyott maga után.

Hatalmas pusztítást okozott az 1925-ös Tri-State tornádó (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Több mint 15 ezer otthont pusztított el a leghalálosabb tornádó 1925-ben

1925. március 18-án délután kezdődött a tragédia Missouri északnyugati részén, és mintegy három és fél órán át tartott, míg Indiana közelében végül elcsendesedett. Útja során a tornádó közel egy mérföld széles fronttal haladt, a széllökések meghaladták a 300 km/h-t, és több mint 15 ezer otthont tett tönkre.

A pusztítás elképesztő volt: 695 ember vesztette életét és 2 027-en sérültek meg.

Illinois állam szenvedte el a legnagyobb csapást: Gorham szinte teljesen elpusztult, Murphysboróban és De Soto városában pedig iskolákban is tömeges áldozatokat követelt a tornádó, összesen 69 gyermek halt meg kilenc iskolában – írja a Guardian.

A tornádó, ami „gomolygó ködnek” látszott

A Tri-State tornádó a pontos előrejelzések előtti korban különösen félelmetes volt. Mérete és az alacsonyan húzódó viharfelhők miatt sok túlélő gomolygó ködnek vagy felhőnek látta a jelenséget, tölcsérszerű formát alig lehetett felismerni. A túlélők számtalan borzalomról számoltak be: a levegőben deszkák, kályhák, ruhák és házak darabjai repkedtek; egy csecsemő kiesett az édesanyja karjából, egy tehén pedig egy étterembe csapódott. A pusztítás akkora volt, hogy sokan csak találgatni tudtak, hol éltek korábban.

Ma már a pontos előrejelzéseknek és figyelmeztetéseknek köszönhetően ritkán fordul elő, hogy egy tornádó olyan súlyos emberveszteséget okozzon, mint a 1925-ös Tri-State tornádó.

Ennek ellenére a tornádók továbbra is kiszámíthatatlanok: percek alatt képesek pusztítani, és az emberi életre is komoly veszélyt jelentenek.

Brutális tornádó söpört végig Chicago közelében — videón a hatalmas forgószél

Egy erős vihar jelentős károkat okozott az Egyesült Államok középnyugati részén. A tornádó kedden csapott le az Illinois állambeli Kankakee térségében, Chicago közelében, és több épületben is károkat okozott. A hatóságok megkezdték a károk felmérését és a helyreállítási munkálatok előkészítését.