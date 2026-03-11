Brutális tornádó söpört végig Chicago közelében — videón a hatalmas forgószél

Tornádó söpört végig kedden az Illinois állambeli Kankakee városának déli részén, mintegy 75 kilométerre Chicagótól délre. A hatóságok szerint a vihar jelentős károkat okozott a térségben, különösen a város déli oldalán – tájékoztatott a New York Post.

A tornádó Chicago közelében csapott le, jelentős károkat okozva Kankakee térségében

Fotó: X/@ChaosAlertsOnX

Tornádó csapott le Chicago közelében

Jayme Bufford, az Illinois-i Állami Rendőrség szóvivője közölte, hogy a forgószél Kankakee megyét érintette, és több helyen megrongálta az épületeket és az infrastruktúrát. A vihar a város közelében fekvő mezőgazdasági területeken is végigsöpört, a helyi repülőtér környékén is károkat okozva.

A hatóságok megkezdték a károk felmérését és az eltakarítási munkálatokat, azonban egyelőre nem közöltek részleteket arról, mekkora a pusztítás mértéke. Arról sem érkezett azonnali információ, hogy történt-e sérülés vagy haláleset.

250 km/h-s tornádó pusztított – házak repültek a levegőben!

Szörnyű pusztítást végzett egy tornádó a brazíliai Paraná államban, miután óránként több mint 250 km/h-s széllökésekkel csapott le Rio Bonito do Iguaçu városára. A tornádó öt ember életét követelte, és legalább 130 sérültet hagyott maga után.

12 éve nem látott erősségű tornádó pusztított az Egyesült Államokban – videó

Több mint 12 év után alakult ki a legerősebb kategóriájú forgószél az Egyesült Államokban. A félelmetes tornádó hatalmas pusztítást végzett.