A történelem leghírhedtebb női sorozatgyilkosai – elképesztő, miket műveltek

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
A női sorozatgyilkosok történetei különösen nyugtalanítóak, hiszen sok esetben olyan szerepek mögé rejtőztek, amelyekhez a társadalom bizalmat társít: feleségek, anyák, gondozók voltak. A női gyilkosok módszereik gyakran csendesebbek, de nem kevésbé halálosak – és éppen ez tette őket hosszú ideig észrevétlenné.
Magyarország egyik legismertebb sorozatgyilkos esete a tiszazugi méregkeverők története, amely az 1900-as évek elején bontakozott ki. A falvakban élő asszonyok – köztük Fazekas Györgyné, arzénnal segítettek megszabadítani a nőket férjeiktől vagy terhesen nem kívánt gyermekeiktől. A mérgezések sorozata évekig rejtve maradt, és végül több tucat, sőt egyes becslések szerint akár száz áldozatra derült fény. Az eset nemcsak brutalitása, hanem szervezettsége miatt is megrázta az országot – írja a Magyarnemzet.

Aileen Wuornos, a történelm egyik leghírhedtebb női sorozatgyilkosa Fotó: HO / FLORIDA DEPT. OF CORRECTIONS


A magyar kriminalisztika különös alakja volt Pipás Pista is. Férfinak öltözve élt, és bántalmazott asszonyok megbízásából gyilkolta meg azok férjeit, többnyire akasztással. Tettei mögött egyszerre húzódott meg anyagi érdek és a kor társadalmi feszültségeinek lenyomata. 

A nemzetközi példák még szélesebb képet adnak a női elkövetők világáról. Az amerikai Aileen Wuornos a 20. század végén vált hírhedtté: prostituáltként dolgozott, és több férfit ölt meg, akikről azt állította, hogy önvédelemből támadt rájuk. Ügye világszerte vitákat váltott ki arról, hogy tetteiben mennyiben játszott szerepet múltjának traumatikus jellege.

Hasonlóan ismert a „fekete özvegyként” emlegetett Nannie Doss, aki éveken át mérgezte meg férjeit és családtagjait, miközben kifelé kedves, mosolygós nő benyomását keltette. Az ő esete jól példázza, hogy a női elkövetők gyakran a bizalomra építenek. A történelem egyik legkegyetlenebb női gyilkosa pedig kétségtelenül Báthory Erzsébet, akit a legenda szerint fiatal lányok százainak meggyilkolásával vádoltak meg. Bár a történet részletei máig vitatottak, neve összeforrt a kegyetlenség fogalmával.

Ezek az esetek rávilágítanak arra, hogy a női sorozatgyilkosok nem egyetlen típusba sorolhatók. 

Vannak köztük haszonszerzésből ölők, bosszú által vezéreltek, illetve olyanok is, akik saját traumáikból fakadó torz viselkedésmintákat követnek.

Módszereik gyakran kevésbé látványosak, de éppen emiatt hosszabb ideig maradhatnak rejtve. A történeteik nemcsak a bűnüldözés számára jelentenek tanulságot, hanem a társadalom számára is: arra figyelmeztetnek, hogy a veszély sokszor ott rejtőzik, ahol a legkevésbé számítanánk rá.

 

