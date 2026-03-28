A történelem leghírhedtebb női sorozatgyilkosai – elképesztő, miket műveltek

Magyarország egyik legismertebb sorozatgyilkos esete a tiszazugi méregkeverők története, amely az 1900-as évek elején bontakozott ki. A falvakban élő asszonyok – köztük Fazekas Györgyné, arzénnal segítettek megszabadítani a nőket férjeiktől vagy terhesen nem kívánt gyermekeiktől. A mérgezések sorozata évekig rejtve maradt, és végül több tucat, sőt egyes becslések szerint akár száz áldozatra derült fény. Az eset nemcsak brutalitása, hanem szervezettsége miatt is megrázta az országot – írja a Magyarnemzet.

Aileen Wuornos, a történelm egyik leghírhedtebb női sorozatgyilkosa Fotó: HO / FLORIDA DEPT. OF CORRECTIONS



A történelem leghírhedtebb női sorozatgyilkosait

A magyar kriminalisztika különös alakja volt Pipás Pista is. Férfinak öltözve élt, és bántalmazott asszonyok megbízásából gyilkolta meg azok férjeit, többnyire akasztással. Tettei mögött egyszerre húzódott meg anyagi érdek és a kor társadalmi feszültségeinek lenyomata.

A nemzetközi példák még szélesebb képet adnak a női elkövetők világáról. Az amerikai Aileen Wuornos a 20. század végén vált hírhedtté: prostituáltként dolgozott, és több férfit ölt meg, akikről azt állította, hogy önvédelemből támadt rájuk. Ügye világszerte vitákat váltott ki arról, hogy tetteiben mennyiben játszott szerepet múltjának traumatikus jellege.

Aileen: Queen of the Serial Killers is now playing.



Revisit the story of Aileen Wuornos through never-before-seen interviews and archival footage -- offering new insight into what happened, and why. pic.twitter.com/2f0AYRV2p8 — netflix⁷ (@netflix) October 30, 2025

Hasonlóan ismert a „fekete özvegyként” emlegetett Nannie Doss, aki éveken át mérgezte meg férjeit és családtagjait, miközben kifelé kedves, mosolygós nő benyomását keltette. Az ő esete jól példázza, hogy a női elkövetők gyakran a bizalomra építenek. A történelem egyik legkegyetlenebb női gyilkosa pedig kétségtelenül Báthory Erzsébet, akit a legenda szerint fiatal lányok százainak meggyilkolásával vádoltak meg. Bár a történet részletei máig vitatottak, neve összeforrt a kegyetlenség fogalmával.

Nannie Doss was an American serial killer responsible for the deaths of 11 people between some time in the 1920s and 1954.



Doss finally confessed to the murders in October 1954, after her fifth husband had died in a small hospital in Tulsa, Oklahoma.



In all, it was revealed… pic.twitter.com/Dnu71WOk7g — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) October 13, 2023

Ezek az esetek rávilágítanak arra, hogy a női sorozatgyilkosok nem egyetlen típusba sorolhatók.

Vannak köztük haszonszerzésből ölők, bosszú által vezéreltek, illetve olyanok is, akik saját traumáikból fakadó torz viselkedésmintákat követnek.

Módszereik gyakran kevésbé látványosak, de éppen emiatt hosszabb ideig maradhatnak rejtve. A történeteik nemcsak a bűnüldözés számára jelentenek tanulságot, hanem a társadalom számára is: arra figyelmeztetnek, hogy a veszély sokszor ott rejtőzik, ahol a legkevésbé számítanánk rá.