Sokkoló kutatás: ennyivel rövidítheti meg az életet egyetlen mérgező barátság

Sokan ismerik azt az érzést, amikor egy találkozó után teljesen kimerülnek. Egy barát, aki mindig panaszkodik. Egy kolléga, aki folyamatosan feszültséget kelt. Egy szomszéd, aki állandó konfliktusforrás. A kutatók szerint ez nem pusztán pszichés hatás – a szervezetben is nyomot hagy. Egy, a New York-i Egyetem kutatói által végzett vizsgálat kimutatta, hogy az ilyen toxikus kapcsolatok felgyorsítják a biológiai öregedést, átlagosan akár 1,5 százalékkal. Ez nagyjából kilenc hónapnyi „elvesztett” élettartamot jelenthet – írja a Focus.de.

Így öregítenek a toxikus kapcsolatok

A háttérben a stressz áll. Amikor valaki rendszeresen negatív interakciókban vesz részt, a szervezet aktiválja a stresszreakciót.

Ez a folyamat:

beindítja a hormonális rendszert

növeli a kortizol és az adrenalin szintjét

hosszú távon károsítja a sejteket

A tartós stressz következménye: oxidatív stressz a sejtekben, gyulladások, fokozott betegségkockázat (például daganatok vagy idegrendszeri betegségek).

Minél több idegesítő ember, annál rosszabb

A kutatás egyik legijesztőbb megállapítása az volt, hogy a hatás összeadódik. Minden egyes újabb problémás kapcsolat tovább rontja a helyzetet. A számítások szerint: egy plusz stresszforrás éveken át mérhető gyorsulást okoz az öregedésben, több ilyen kapcsolat esetén a résztvevők rosszabb fizikai és mentális állapotról számoltak be.

Meglepő: leggyakrabban a család a forrás

A vizsgálat szerint a legterhelőbb kapcsolatok nem idegenekhez kötődnek. A legtöbben családtagokat neveztek meg problémás személyként: szülők, gyerekek, közeli rokonok. A szakértők szerint éppen ez a legnagyobb gond: ezekből a kapcsolatokból a legnehezebb kilépni vagy határokat húzni.

Érdekes módon a kutatás egy meglepő eredményt is hozott: ha valaki a saját házastársát tartotta stresszforrásnak, az nem mutatott egyértelmű hatást a biológiai öregedésre. A kutatók szerint ennek oka lehet, hogy egy párkapcsolat egyszerre jelent stresszt és támogatást – és ezek a pozitív hatások részben kiegyenlíthetik a negatívakat.