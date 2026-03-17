Sokkoló kutatás: ennyivel rövidítheti meg az életet egyetlen mérgező barátság

Egy friss kutatás megdöbbentő eredményre jutott. A tudomány szerint a „mérgező” emberek szó szerint öregítenek, minden egyes tartósan stresszes, toxikus kapcsolat akár hónapokkal rövidítheti meg az életet.
Sokan ismerik azt az érzést, amikor egy találkozó után teljesen kimerülnek. Egy barát, aki mindig panaszkodik. Egy kolléga, aki folyamatosan feszültséget kelt. Egy szomszéd, aki állandó konfliktusforrás. A kutatók szerint ez nem pusztán pszichés hatás – a szervezetben is nyomot hagy. Egy, a New York-i Egyetem kutatói által végzett vizsgálat kimutatta, hogy az ilyen toxikus kapcsolatok felgyorsítják a biológiai öregedést, átlagosan akár 1,5 százalékkal. Ez nagyjából kilenc hónapnyi „elvesztett” élettartamot jelenthet – írja a Focus.de. 

Toxikus kapcsolat akár hónapokkal rövidítheti meg az életet (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Így öregítenek a toxikus kapcsolatok

A háttérben a stressz áll. Amikor valaki rendszeresen negatív interakciókban vesz részt, a szervezet aktiválja a stresszreakciót.

Ez a folyamat:

  • beindítja a hormonális rendszert
  • növeli a kortizol és az adrenalin szintjét
  • hosszú távon károsítja a sejteket

A tartós stressz következménye: oxidatív stressz a sejtekben, gyulladások, fokozott betegségkockázat (például daganatok vagy idegrendszeri betegségek).

Minél több idegesítő ember, annál rosszabb

A kutatás egyik legijesztőbb megállapítása az volt, hogy a hatás összeadódik. Minden egyes újabb problémás kapcsolat tovább rontja a helyzetet. A számítások szerint: egy plusz stresszforrás éveken át mérhető gyorsulást okoz az öregedésben, több ilyen kapcsolat esetén a résztvevők rosszabb fizikai és mentális állapotról számoltak be.

Meglepő: leggyakrabban a család a forrás

A vizsgálat szerint a legterhelőbb kapcsolatok nem idegenekhez kötődnek. A legtöbben családtagokat neveztek meg problémás személyként: szülők, gyerekek, közeli rokonok. A szakértők szerint éppen ez a legnagyobb gond: ezekből a kapcsolatokból a legnehezebb kilépni vagy határokat húzni.

Érdekes módon a kutatás egy meglepő eredményt is hozott: ha valaki a saját házastársát tartotta stresszforrásnak, az nem mutatott egyértelmű hatást a biológiai öregedésre. A kutatók szerint ennek oka lehet, hogy egy párkapcsolat egyszerre jelent stresszt és támogatást – és ezek a pozitív hatások részben kiegyenlíthetik a negatívakat.

DNS-ből olvasták ki az öregedést

A vizsgálat több mint 2000 amerikai felnőtt adataira épült. A résztvevők fél éven át kérdőíveket töltöttek ki a kapcsolataikról, megjelölték, kik okoznak nekik rendszeresen stresszt, és nyálmintát adtak a kutatás elején és végén. A kutatók ezekből a mintákból DNS-alapú módszerrel határozták meg a biológiai életkort, és kimutatták az öregedés felgyorsulását.

A nők és a veszélyeztetett csoportok még érzékenyebbek

A tanulmány szerint bizonyos csoportok különösen érintettek, így a nők, a dohányosok, a krónikus betegséggel élők, a nehéz gyerekkort átélt emberek. Náluk a negatív kapcsolatok hatása még erősebben jelentkezett.

A kutatók szerint az eredmények egyértelmű üzenetet hordoznak: a rossz emberi kapcsolatok nemcsak a hangulatot rontják el, hanem konkrétan gyengítik a szervezet ellenálló képességét, és felgyorsíthatják az öregedést.

Mit tehet ellene?

Bár a kutatás elsősorban a problémára világít rá, a tanulság egyértelmű: érdemes felismerni a mérgező kapcsolatokat, határokat kell húzni, ahol lehet, csökkenteni kell a stresszforrásokat. A konklúzió ijesztő, de egyben felszabadító is: nem csak az számít, mit eszik, vagy mennyit sportol – az is, hogy kikkel veszi körül magát.

