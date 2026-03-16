Tragédia Japánban: diákokat szállító hajók borultak fel, ketten meghaltak

A japán parti őrség közlése szerint két kisebb hajó – a Heiwa Maru és a Fukutsu – összesen 21 embert szállított, köztük 18 középiskolás diákot, akik Kiotó egyik iskolájából érkeztek. A fiatalok egy békeoktatási program keretében látogattak a térségbe, hogy megismerjék a vitatott bázisépítés körüli helyzetet. A hajók körülbelül egy kilométerre a parttól hirtelen felborultak, és mindenki a vízbe került. A mentőegységeknek végül sikerült mind a 21 embert kimenteniük, de a tragédia így is bekövetkezett: egy 17 éves diáklány és a Fukutsu kapitánya később a kórházban meghalt. Két további ember megsérült, de állapotuk nem életveszélyes, írja az AP News.

A két ember életét követelő tragédia Okinawa szigeténél történt – Fotó: TAKEHIKO SUZUKI / Yomiuri

Még vizsgálják a tragédia pontos okát

A hatóságok szerint a baleset idején hullámzás miatti figyelmeztetés volt érvényben, ugyanakkor a víz nem volt különösebben viharos. Az első vizsgálatok szerint nem történt ütközés a két hajó között, a baleset pontos okát még vizsgálják. A tragédia különösen érzékeny helyszínen történt. A Marine Corps Air Station Futenma amerikai támaszpont áthelyezése már közel 30 éve viták és tiltakozások tárgya Japánban. A terv szerint a bázist a zsúfolt városi környezetből költöztetnék át a Henoko partvidékére.

A térség gyakran vonzza az aktivistákat, akik a bázis ellen tiltakoznak, de a hatóságok hangsúlyozták: a diákok nem tüntetésen vettek részt, csupán tanulmányi céllal érkeztek a helyszínre.

Okinawa szigetén állomásozik a Japánban tartózkodó mintegy 50 ezer amerikai katona közel fele, ami régóta feszültséget okoz a helyiek és a központi kormány között. Sok lakos a bázisokkal járó zajra, baleseti kockázatokra és környezeti terhelésre panaszkodik.

