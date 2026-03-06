Viccnek indult, rémálomba illő tragédia lett belőle – videón, ahogy az életéért kapaszkodik egy nő

A hátborzongató incidens február 24-én történt a Big Bear Lake melletti sípályán. A 21 éves Roula De Miranda-Arce az ikertestvérével és egy barátjával ült a felvonón, amikor egy rosszul elsült tréfa majdnem tragédiába torkollott. A fiatal nő állítólag csak meg akarta ijeszteni a testvérét: lecsúszott a mozgó székről, és azt tervezte, hogy néhány másodpercig lóg, mielőtt visszahúzza magát. A terv azonban gyorsan rémálommá vált – írja a Fox News.

A tréfa csaknem tragédiával végződött egy kalifornai síközpontban Csaknem tragédiával végződött egy tréfa – Fotó: pexels.com / illusztráció

Rosszul sült el a tréfa

A sílécek súlya miatt nem tudta visszahúzni magát, így a felvonó tovább haladt felfelé, miközben ő a levegőben lógott. A drámai pillanatokról videó is készült: a felvételen látszik, ahogy a nő tehetetlenül függ a mély felett, miközben a testvére és barátja minden erejükkel a karjait szorítják, hogy ne essen le. A karjai a hatalmas terheléstől egyre jobban fájtak, és a pánik egyre nőtt.

Azt hittem, meg fogok halni, vagy lebénulok. Egy ponton azt kiabáltam: engedjetek el, mert úgy éreztem, mindjárt eltörnek a karjaim

– idézte fel a történteket a nő.

Hét percig tartották kétségbeesetten a nő

Szerencsére a testvére és a barátja nem engedte el. Körülbelül két percen keresztül tartották, mire a felvonó felért az állomásra, ahol már a síjárőrök várták őket.

A fiatal nőt végül megvizsgálták, de csodával határos módon nem szenvedett komoly sérüléseket.

Az üzemeltető közölte: az eset azért történhetett meg, mert a fiatalok „hülyéskedtek” a felvonón, és nem tartották be a biztonsági szabályokat. A síközpont most arra figyelmezteti a vendégeket, hogy mindig engedjék le a biztonsági kart, és kerüljék a veszélyes viselkedést a felvonókon.

Sokkoló jelenet a sífelvonón: videón, ahogy lezuhan egy gyerek

Drámai jelenetek játszódtak le egy ismert síközpontban. Mozgás közben történt a baleset a sífelvonón, amikor egy gyerek kicsúszott az ülésből és lezuhant. Az esetről videó készült.

Tragédia a síparadicsomban: egy 20 éves egyetemista fának csapódott, kitörte a nyakát

Megdöbbentő tragédia rázta meg az Egyesült Államokat. Egy 20 éves egyetemista életét vesztette egy wisconsini síközpontban, alig néhány héttel azután, hogy ugyanott már történt egy halálos síbaleset.