Donald Trump amerikai elnök a közel-keleti konfliktus eszkalálódása közepette közölte, hogy az Iránnal való tárgyalásokhoz „túl késő”. Szerinte Irán csak azután kérte a tárgyalásokat, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadásai már megkezdődtek, ami késői diplomáciai lépésnek minősül.

Trump bejelentette azt, amitől az egész világ rettegett

Fotó: ATTA KENARE / AFP

Trump hangsúlyozta, hogy Irán katonai infrastruktúrája jelentős károkat szenvedett a konfliktus alatt, ezért a tárgyalások lehetősége beszűkült. Az elnök többször jelezte: Iránnak korábban kellett volna diplomáciai lépéseket tennie, mielőtt katonai akciók történnek.

Irán működése a háború közepette

Irán elnöke, Peszeskiján a közelmúltban közölte, hogy az ország államfunkciói zavartalanul működnek az eszkalálódó háborús helyzet ellenére. X-en (korábban Twitter) tett bejegyzésében arról írt, hogy a hatóságok szorosan együttműködnek a tartományi vezetőkkel, és folyamatos kapcsolatban állnak a kormányzókkal.

A helyzet rendkívüli, de az ország nem állt le. A folyamatban lévő tevékenységek zavartalanul működnek az egész országban – hangsúlyozta Peszeskiján.

Ez a nyilatkozat azt mutatja, hogy Irán továbbra is működőképes állami struktúrával rendelkezik, és a háborús eszkaláció ellenére a kormányzati és közigazgatási feladatok folyamatosan zajlanak.