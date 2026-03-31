Trump háborús döntése sokkolta a világot – ezt mindenki megérzi

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Trump háborús döntése sokkolta a világot – ezt mindenki megérzi

Donald Trump újabb fordulatot hozhat a közel-keleti konfliktusban: az amerikai elnök már a hadműveletek lezárását fontolgatja Irán ellen.
Donald Trump döntés előtt áll: az Egyesült Államok elnöke kész lehet lezárni az Irán elleni katonai műveleteket. A The Wall Street Journal értesülései szerint Trump már jelezte stábjának, hogy befejezné az úgynevezett hadműveletet.

A lap szerint Trump úgy látja, hogy a konfliktus elhúzódhatna a tervezett négy-hat hetes időszakon túl, ezért inkább a gyors lezárás mellett döntene. Ennek részeként még az is felmerült, hogy a Hormuzi-szoros zárva maradna a hajóforgalom előtt.

A háttérben az a stratégia állhat, hogy Washington már elérte fő céljait: Irán haditengerészetének meggyengítését és rakétakészleteinek csökkentését. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok diplomáciai nyomást gyakorolna Teheránra a kereskedelmi útvonalak újranyitása érdekében.

Trump már tovább lépne

A lap forrásai szerint Trump hozzáállása meglepő: egy magas rangú fehér házi tisztviselő úgy fogalmazott, az elnök „egyszerűen megunta Iránt”, és továbblépne más ügyekre.

A Pentagon eközben épp az ellenkező irányba halad: növeli katonai jelenlétét a Közel-Keleten. A térségben már több mint 50 ezer amerikai katona állomásozik, köztük tengerészgyalogosok, légierő-egységek és harci repülőgépek.

Trump ugyanakkor továbbra is kemény retorikát használ: korábban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok akár ellenőrzése alá is vonhatja Irán egyik legfontosabb olajterminálját.

 

