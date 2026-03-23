Trump bejelentette: itt a vége - az egész világot sokkolta a lépés

Donald Trump váratlan döntést hozott az Irán elleni konfliktusban. Az amerikai elnök öt napos katonai szünetet rendelt el, ami akár fordulópontot is jelenthet.
Donald Trump utasította az amerikai védelmi vezetést, hogy öt napra állítsák le az Irán elleni katonai csapásokat. A Trump által bejelentett lépés hátterében az áll, hogy az elmúlt napokban intenzív tárgyalások zajlottak a felek között.

Fotó: ANDREW LEYDEN / NurPhoto

Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államok és Irán között „nagyon jó és eredményes egyeztetések” zajlottak az elmúlt két napban, amelyek célja a közel-keleti ellenségeskedések teljes lezárása.

A bejelentés szerint a szünet kifejezetten az iráni erőművek és energetikai létesítmények elleni támadásokat érinti.

Tárgyalások dönthetnek a folytatásról

Trump hangsúlyozta, hogy a katonai szünet feltételekhez kötött. A további lépések attól függnek, hogy a folyamatban lévő tárgyalások milyen eredményt hoznak.

Az amerikai elnök szerint a megbeszélések „mélyrehatóak, részletesek és konstruktívak”, és a hét folyamán folytatódnak. Ha sikerül megállapodásra jutni, az akár a konfliktus teljes lezárását is jelentheti.

Ugyanakkor nem kizárt, hogy a harcok újraindulnak, amennyiben a diplomáciai egyeztetések kudarcba fulladnak.

A Trump által bejelentett katonai szünet új reményt adhat a Közel-Kelet stabilizálására, de a következő napok döntő jelentőségűek lesznek a konfliktus jövője szempontjából.

 

