Donald Trump utasította az amerikai védelmi vezetést, hogy öt napra állítsák le az Irán elleni katonai csapásokat. A Trump által bejelentett lépés hátterében az áll, hogy az elmúlt napokban intenzív tárgyalások zajlottak a felek között.

Trump bejelentette: itt a vége - az egész világot sokkolta a lépés

Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államok és Irán között „nagyon jó és eredményes egyeztetések” zajlottak az elmúlt két napban, amelyek célja a közel-keleti ellenségeskedések teljes lezárása.

A bejelentés szerint a szünet kifejezetten az iráni erőművek és energetikai létesítmények elleni támadásokat érinti.

Tárgyalások dönthetnek a folytatásról

Trump hangsúlyozta, hogy a katonai szünet feltételekhez kötött. A további lépések attól függnek, hogy a folyamatban lévő tárgyalások milyen eredményt hoznak.

Az amerikai elnök szerint a megbeszélések „mélyrehatóak, részletesek és konstruktívak”, és a hét folyamán folytatódnak. Ha sikerül megállapodásra jutni, az akár a konfliktus teljes lezárását is jelentheti.

Ugyanakkor nem kizárt, hogy a harcok újraindulnak, amennyiben a diplomáciai egyeztetések kudarcba fulladnak.

A Trump által bejelentett katonai szünet új reményt adhat a Közel-Kelet stabilizálására, de a következő napok döntő jelentőségűek lesznek a konfliktus jövője szempontjából.