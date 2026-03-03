„Összeverjük őket” – Trump újabb kemény üzenetet küldött Iránnak

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Fehér Házban kijelentette: Irán hagyományos ballisztikus rakétaprogramja „kolosszális fenyegetést” jelent Amerika és a külföldön állomásozó amerikai csapatok számára.

Donald Trump amerikai elnök felszáll az Air Force One fedélzetére a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren 2026. március 1-jén

Elfogyott a türelem – Trump Irán rakétaprogramjáról beszélt

Trump szerint Teherán a hadművelet kezdetére már rendelkezett olyan rakétákkal, amelyek Európát és a térségbeli amerikai bázisokat is elérhetik. Állítása alapján Irán közel állt interkontinentális rakéták kifejlesztéséhez is, amelyek közvetlenül az Egyesült Államok területét fenyegetnék.

Az elnök beszélt a hadművelet időtartamáról is. Úgy fogalmazott, hogy

az akciót eredetileg négy-öt hétre tervezték, de az Egyesült Államok képes hosszabb ideig is folytatni a műveleteket.

Nem zárta ki egy esetleges szárazföldi hadművelet lehetőségét sem, bár hozzátette, hogy erre vélhetően nem lesz szükség.

Trump ismét bírálta az iráni nukleáris megállapodást, a Joint Comprehensive Plan of Action egyezményt, amelyből korábban az Egyesült Államok kilépett. A politikus úgy vélte, ha nem bontja fel a megállapodást, Irán már három évvel ezelőtt atomfegyverhez jutott volna. A szerződést az Egyesült Államok történetének egyik legveszélyesebb alkuként jellemezte, amelyet még Barack Obama elnöksége idején kötöttek.

A konfliktus során Trump „nagy hullámról” beszélt, amely szerinte még csak most következik.

Közben amerikai tisztségviselők igyekeztek hangsúlyozni, hogy a csapások elsősorban katonai infrastruktúrára irányulnak. A külügyminiszter, Marco Rubio álláspontját ismertetve több politikus azt közölte, hogy Washington nem célzott az iráni legfelsőbb vezetőre, és nem törekszik rendszerváltásra.

Korábban J. D. Vance még arról beszélt, hogy az Egyesült Államok alapvető érdeke elkerülni egy Irán elleni háborút, mert az súlyos erőforrásokat kötne le.