Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok „nagyon eredményes tárgyalásokat” folytatott Iránnal, és szerinte a felek számos kulcskérdésben közel kerültek egymáshoz. A Trump által ismertetett helyzet alapján akár egy nukleáris megállapodás is körvonalazódhat.

Trump bejelentésére várt az egész világ - durrannak a pezsgők Fotó: JIM WATSON / AFP

Az amerikai elnök úgy fogalmazott: szinte minden fontos kérdésben egyetértés van a két fél között.

Hozzátette, hogy Irán kezdeményezte a tárgyalásokat, és egyértelműen érdekelt a megegyezésben.

Trump azt is állította, hogy Teherán vállalta: soha nem fog atomfegyvert fejleszteni. Ez a kijelentés jelentős fordulatot jelenthet a hosszú ideje húzódó nukleáris vitában.

Közvetítők segítették a tárgyalásokat

A háttérben több ország is szerepet játszott a tárgyalások előmozdításában. Értesülések szerint Törökország, Egyiptom és Pakisztán közvetítőként lépett fel az amerikai és az iráni fél között.

Az egyeztetéseken az amerikai oldalt Jared Kushner és Steve Witkoff képviselte, míg az iráni delegációt egy magas rangú vezető irányította. Más források szerint az iráni parlament elnöke is kulcsszerepet játszhat a folyamatban.

A Trump által bejelentett fejlemények arra utalnak, hogy a közel-keleti feszültség enyhülhet, azonban a végleges megállapodás még számos kérdéstől függ.