Nem áll le Trump – elsöpri a föld színéről Iránt

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump március 2-án kijelentette, hogy a közeljövőben „nagy” csapáshullám várható Irán ellen.

Donald Trump amerikai elnök felszáll az Air Force One fedélzetére a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren 2026. március 1-jén

Fotó: Roberto Schmidt / Getty Images /AFP

Fokozódik a háború: Trump masszív támadássorozatot lengetett be

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított nagyszabású katonai műveletet Irán területén. Trump a hadjárat céljaként az amerikai nép védelmét nevezte meg.

Az izraeli–amerikai „Oroszlánüvöltés” hadművelet során katonai létesítményeket támadtak Irán nyugati részén. Találat érte az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hamenei rezidenciáját is, valamint a dél-iráni Minab városában egy általános iskolát.

Trump mostani kijelentése arra utal, hogy a hadműveletek nem érnek véget, sőt, újabb, még erőteljesebb támadások következhetnek. A térség biztonsági helyzete tovább romlik, miközben Teherán válaszlépéseket helyezett kilátásba.

A Közel-Kelet ismét egy olyan fordulóponthoz érkezett, ahol minden újabb bejelentés tovább növeli az eszkaláció kockázatát.