Nem áll le Trump – elsöpri a föld színéről Iránt

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump március 2-án kijelentette, hogy a közeljövőben „nagy” csapáshullám várható Irán ellen.
Fokozódik a háború: Trump masszív támadássorozatot lengetett be
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított nagyszabású katonai műveletet Irán területén. Trump a hadjárat céljaként az amerikai nép védelmét nevezte meg.
Az izraeli–amerikai „Oroszlánüvöltés” hadművelet során katonai létesítményeket támadtak Irán nyugati részén. Találat érte az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hamenei rezidenciáját is, valamint a dél-iráni Minab városában egy általános iskolát.
Trump mostani kijelentése arra utal, hogy a hadműveletek nem érnek véget, sőt, újabb, még erőteljesebb támadások következhetnek. A térség biztonsági helyzete tovább romlik, miközben Teherán válaszlépéseket helyezett kilátásba.
A Közel-Kelet ismét egy olyan fordulóponthoz érkezett, ahol minden újabb bejelentés tovább növeli az eszkaláció kockázatát.