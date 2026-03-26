Trump megfenyegette a NATO-országokat – nagy baj jöhet

Donald Trump ismét nekiment a NATO-nak, azt állítva, hogy a szövetség országai egyáltalán nem segítették az Egyesült Államokat az Irán elleni katonai műveletek során. A NATO szerepe ezzel újra komoly viták középpontjába került.

Az amerikai elnök közösségi oldalán, csupa nagybetűvel írt bejegyzésben fakadt ki, hangsúlyozva, hogy a NATO-tagállamok „abszolút semmit” nem tettek a konfliktusban.

Trump azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége a NATO-ra, ugyanakkor hozzátette: ezt a helyzetet „soha nem szabad elfelejteni”.

Feszültség a szövetségen belül

Nem ez az első alkalom, hogy Trump bírálja a NATO-partnereket. Korábban is többször kifogásolta, hogy az európai szövetségesek nem vállalnak elég szerepet a közös katonai műveletekben.

Érdekesség, hogy amikor a brit miniszterelnök jelezte, hogy csatlakozna az Egyesült Államok közel-keleti lépéseihez, Trump már úgy reagált: túl késő.

A konfliktus kapcsán Oroszország is megszólalt, és a diplomáciai megoldást sürgette.