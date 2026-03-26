Trump megfenyegette a NATO-országokat – nagy baj jöhet

Donald Trump élesen bírálta a szövetségeseit. A NATO szerinte semmilyen segítséget nem nyújtott az Egyesült Államoknak.
Donald Trump ismét nekiment a NATO-nak, azt állítva, hogy a szövetség országai egyáltalán nem segítették az Egyesült Államokat az Irán elleni katonai műveletek során. A NATO szerepe ezzel újra komoly viták középpontjába került.

US President Donald Trump speaks to reporters before boarding Air Force One at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida, on March 23, 2026. President Donald Trump said Monday that there are "major points of agreement" in US-Iran talks which he said must result in Tehran giving up its nuclear ambitions and enriched uranium stockpile. Trump said the talks -- which Iran denies are taking place -- were being conducted with a "top person" but not the country's supreme leader. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az amerikai elnök közösségi oldalán, csupa nagybetűvel írt bejegyzésben fakadt ki, hangsúlyozva, hogy a NATO-tagállamok „abszolút semmit” nem tettek a konfliktusban.

Trump azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége a NATO-ra, ugyanakkor hozzátette: ezt a helyzetet „soha nem szabad elfelejteni”.

Feszültség a szövetségen belül

Nem ez az első alkalom, hogy Trump bírálja a NATO-partnereket. Korábban is többször kifogásolta, hogy az európai szövetségesek nem vállalnak elég szerepet a közös katonai műveletekben.

Érdekesség, hogy amikor a brit miniszterelnök jelezte, hogy csatlakozna az Egyesült Államok közel-keleti lépéseihez, Trump már úgy reagált: túl késő.

A konfliktus kapcsán Oroszország is megszólalt, és a diplomáciai megoldást sürgette.

 

