Hoppá! Valami történik: Trump felhívta Putyint

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump telefonon felhívta Oroszország elnökét, Vladimir Putyin-t, hogy megvitassák a jelenlegi nemzetközi helyzet több fontos kérdését – közölte az orosz elnök tanácsadója, Yuri Ushakov.

Diplomáciai fordulat? Trump telefonon egyeztetett Putyinnal Fotó: Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / AFP

Trump felhívta Putyint – kulcsfontosságú ügyekről egyeztetett a két vezető

„Donald Trump felhívta Vlagyimir Putyint, hogy számos rendkívül fontos témát vitassanak meg, amelyek a nemzetközi helyzet jelenlegi alakulásához kapcsolódnak” – mondta Usakov újságíróknak a Putyin és Trump közötti telefonbeszélgetést követően.

Erről beszélgethettek

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szerint az iráni háború hamarosan véget érhet.

Trump az újságíróknak azt mondta, hogy az iráni rezsim elleni hadművelet „jóval a tervezett ütem előtt halad”, és szerinte Irán katonai erejét gyakorlatilag megsemmisítették.

„Úgy gondolom, a háború lényegében már befejeződött” – mondta Trump a CBS News-nak. „Nincs haditengerészetük, nincs kommunikációjuk, nincs légierőjük… A lezárás már csak az én fejemben dőlt el.”

A két vezető emellett megvitatta az ukrajnai háború helyzetét, valamint a venezuelai olajpiac alakulását is.