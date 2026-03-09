Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Éjféltől védett árat vezetünk be

Olvasta?

Súlyos a helyzet: Irán megtámadta a NATO-t

elnök

Hoppá! Valami történik: Trump felhívta Putyint

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a nemzetközi helyzet több kulcsfontosságú kérdéséről – közölte Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elnökvlagyimir putyindonald trump

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump telefonon felhívta Oroszország elnökét, Vladimir Putyin-t, hogy megvitassák a jelenlegi nemzetközi helyzet több fontos kérdését – közölte az orosz elnök tanácsadója, Yuri Ushakov.

trump
Diplomáciai fordulat? Trump telefonon egyeztetett Putyinnal Fotó: Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / AFP

Trump felhívta Putyint – kulcsfontosságú ügyekről egyeztetett a két vezető

„Donald Trump felhívta Vlagyimir Putyint, hogy számos rendkívül fontos témát vitassanak meg, amelyek a nemzetközi helyzet jelenlegi alakulásához kapcsolódnak” – mondta Usakov újságíróknak a Putyin és Trump közötti telefonbeszélgetést követően.

Erről beszélgethettek

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szerint az iráni háború hamarosan véget érhet.

Trump az újságíróknak azt mondta, hogy az iráni rezsim elleni hadművelet „jóval a tervezett ütem előtt halad”, és szerinte Irán katonai erejét gyakorlatilag megsemmisítették.

„Úgy gondolom, a háború lényegében már befejeződött” – mondta Trump a CBS News-nak. „Nincs haditengerészetük, nincs kommunikációjuk, nincs légierőjük… A lezárás már csak az én fejemben dőlt el.”

A két vezető emellett megvitatta az ukrajnai háború helyzetét, valamint a venezuelai olajpiac alakulását is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!