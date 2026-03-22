Itt a vége! Trump 48 órán belül totális csapással fenyegeti Iránt

Drámai fordulatot vett a Közel-Keleten zajló konfliktus. Trump 48 órát adott Iránnak arra, hogy újranyissa a Hormuzi-szorost, különben az Egyesült Államok megsemmisítheti az ország energia-infrastruktúráját.
A bejelentés szerint Trump azzal fenyegetett: „lecsapnak és eltörlik” az iráni erőműveket – „a legnagyobbal kezdve”.

U.S. President Donald Trump speaks to members of the media on the South Lawn of the White House before boarding Marine One for a trip to Florida in Washington, D.C., on March 20, 2026. Secretary of State Marco Rubio joins the President. (Photo by Andrew Leyden/NurPhoto) (Photo by Andrew Leyden / NurPhoto via AFP)
Miért adott Trump ultimátumot Iránnak?

A Trump által megfogalmazott ultimátum közvetlen oka, hogy Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amely a világ olajkereskedelmének mintegy ötödét bonyolítja – írja a The Guardian.

Washington szerint ez súlyos fenyegetést jelent a globális gazdaságra és az energiaszállításokra. Az amerikai elnök ezért kemény lépéseket helyezett kilátásba, ha Teherán nem engedi újra a hajóforgalmat.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy több ezer amerikai katona tart a térségbe.

Hogyan reagált Irán Trump fenyegetésére?

A Trump által megfogalmazott fenyegetésre Irán azonnal válaszolt. A teheráni vezetés közölte: csak azoknak az országoknak a hajóit korlátozzák, amelyek részt vesznek az ellenük irányuló támadásokban.

Az iráni hadsereg ugyanakkor figyelmeztetett: célba vehetik az amerikai és szövetséges energia- és vízellátó létesítményeket a térségben.

Mi történt Izraelben, és hogyan kapcsolódik Trump lépéséhez?

A Trump ultimátuma előtt nem sokkal Irán súlyos rakétacsapásokat mért Izrael déli részére. Több mint 100 ember megsérült, egyes helyeken lakóépületek rongálódtak meg, kráterek keletkeztek.

Füstcsíkok láthatók az égen Jeruzsálem felett, ahogy Iránból rakétákat indítottak, miután az iráni fegyveres erők 2026. március 1-jén bejelentették az Izrael és az Egyesült Államok régióbeli érdekeltségeit célzó újabb rakéta- és dróntámadási hullámot
Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanyahu azonnali megtorlást ígért, és újabb csapásokat indított Irán ellen.

A konfliktus ezzel újabb szintre lépett, és egyre több ország kapcsolódik be közvetve vagy közvetlenül.

Miért kritikus a Hormuzi-szoros Trump ultimátuma szempontjából?

A Trump által említett Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala, ahol békeidőben a globális olajkereskedelem mintegy 20 százaléka halad át.

A szoros lezárása már most is komoly hatással van az olajárakra: a Brent típus ára 105 dollár fölé emelkedett.

Több ország – köztük az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország – elítélte a helyzetet, és jelezte, hogy készek fellépni a hajózás biztonságának garantálása érdekében.

 

