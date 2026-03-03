Trump totál kifigurázta Zelenszkijt: az egész világ nevet a gúnynevén

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump március 3-án a Truth Social közösségi oldalon élesen bírálta az előző amerikai vezetés Ukrajnával kapcsolatos pénzügyi politikáját.

Trump Fotó: Getty Images via AFP

Zelenszkij kínos pillanata: Trump újra odarúgott

Trump az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkij az „ukrán P. T. Barnum”-nak nevezte, utalva a híres amerikai impresszárióra, aki legendásan jól tudta „eladni” produkcióit. Az amerikai elnök szerint Barnum bármit képes volt értékesíteni, függetlenül annak valódi értékétől.

Trump azzal vádolta az előző államfőt, Joe Biden, hogy százmilliárd dollárokat juttatott Ukrajnának, miközben jelentős mennyiségű modern fegyvert adott át anélkül, hogy megfelelően pótolta volna az amerikai készleteket.

Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb lőszertartalékával rendelkezik, és képes lenne akár hosszú ideig is fenntartani katonai műveleteit.

A kijelentések ismét ráirányították a figyelmet Washington Ukrajna-politikájára, valamint az amerikai belpolitikai vitákra, amelyek a külföldi támogatások mértéke körül zajlanak.