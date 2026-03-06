Keményen odavágtak Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Hírlevél
Tegnap, 12:17
Donald Trump élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt az ukrajnai konfliktus miatt. Az amerikai elnök szerint az ukrán vezető jelenleg akadályozza a békés rendezést, miközben úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin nyitott lehet egy megállapodásra.
volodimir zelenszkijdonald trumpkijev

Az amerikai elnök, Donald Trump bírálta az ukrán vezetést az ukrajnai konfliktus kapcsán. A brit Daily Express beszámolója szerint Trump úgy fogalmazott, hogy az ukrán elnök jelenleg akadályozza a békefolyamatot.

US President Donald Trump speaks during a roundtable on Ratepayer Protection Pledge in the Indian Treaty Room at the Eisenhower Executive Office Building on the White House campus in Washington, DC on March 4, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Trump (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Trump üzent Kijevnek: ideje megállapodást kötni

Trump szerint Volodimir Zelenszkij nem mutat elég készséget a szükséges tárgyalások megtételére, ezért a konfliktus rendezése elakad. Az amerikai elnök úgy véli, Kijevnek aktívabban kellene dolgoznia egy megállapodás érdekében.

Trump ugyanakkor pozitívan beszélt az orosz elnökről, Vlagyimir Putyinról. Szerinte Putyin jelezte, hogy kész lehet egyezségre jutni a háború lezárásáról.

Közben Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem „ajándékozhatja oda” a Donbászt Oroszországnak. Az ukrán elnök szerint, ha az ukrán hadsereg kivonulna a térségből, azzal Oroszország erőforrásokat takarítana meg, és később újabb támadásokat indíthatna.

 

