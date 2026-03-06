Keményen odavágtak Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Az amerikai elnök, Donald Trump bírálta az ukrán vezetést az ukrajnai konfliktus kapcsán. A brit Daily Express beszámolója szerint Trump úgy fogalmazott, hogy az ukrán elnök jelenleg akadályozza a békefolyamatot.

Trump (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Trump üzent Kijevnek: ideje megállapodást kötni

Trump szerint Volodimir Zelenszkij nem mutat elég készséget a szükséges tárgyalások megtételére, ezért a konfliktus rendezése elakad. Az amerikai elnök úgy véli, Kijevnek aktívabban kellene dolgoznia egy megállapodás érdekében.

Trump ugyanakkor pozitívan beszélt az orosz elnökről, Vlagyimir Putyinról. Szerinte Putyin jelezte, hogy kész lehet egyezségre jutni a háború lezárásáról.

Közben Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem „ajándékozhatja oda” a Donbászt Oroszországnak. Az ukrán elnök szerint, ha az ukrán hadsereg kivonulna a térségből, azzal Oroszország erőforrásokat takarítana meg, és később újabb támadásokat indíthatna.