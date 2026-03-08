Kiderült a nagy titok, erre jöttek rá a tudósok

A tudósok régóta kíváncsiak arra, hogyan érzékeli a test a hideget, és most sikerült közvetlenül megfigyelniük a TRPM8 nevű fehérje‑csatornát, amely a bőr és a szájüreg idegsejtjeiben található.

A tudósok már tudják, mitől érezzük hűsnek a mentát

Fotó: Alleksana / Pexels

Ez a csatorna megnyílik, amikor a hőmérséklet 8-28 fok közé esik, ionokat enged a sejtekbe, és jelet küld az agynak: hideg van. Az eredményeket a Biofizikai Társaság 70. éves találkozóján mutatták be San Franciscóban – írja a Science Daily.

A tudósok megfejtették a hidegérzet titkát

A mentol, ami a menta jellegzetes hűsítő hatását adja, megtéveszti ezt a rendszert: a fehérjéhez tapadva nyitja a csatornát, így az agy hideget jelez, még ha a hőmérséklet valójában nem csökkent. Kriogén elektronmikroszkópiával a kutatók élőben látták, hogyan reagál a TRPM8 hidegre és mentolra, és hogy ezek együtt fokozzák a hűs érzését.

A felfedezés nemcsak a hidegérzet titkát tárja fel: a TRPM8 rendellenességei szerepet játszhatnak krónikus fájdalomban, migrénben és száraz szem szindrómában.

Ez tehát új utakra nyithat az orvosi kezelésekben is. A jövőben ez a molekula lehet a célpont új terápiákhoz, miközben most már pontosan tudjuk, miért hűsít a mentolos cukorka vagy a hideg szél.