Így tarthatja frissen a vágott tulipánokat

A színpompás virágok már az év elején a tavasz hangulatát hozzák el az otthonokba, ám szépségük gyakran csak néhány napig tart. Szakértők szerint azonban néhány egyszerű praktikával jelentősen meghosszabbítható a vágott tulipánok élettartama.
vágott tulipánoktulipánok hűvöstulipánvízvirág

Az egyik legfontosabb lépés, hogy a frissen vásárolt tulipánok szárát azonnal, éles késsel vágjuk vissza. Ez segíti a víz hatékonyabb felszívódását, míg az olló használata ronthatja a szár szerkezetét. A virágoknak a vásárlás után érdemes néhány órát hűvös, sötétebb helyen „pihenniük”, mielőtt végleges helyükre kerülnek - írja a myhomebook.

A vágott tulipánok eltarthatóságánál a víz a kulcs. A kép illusztráció. Fotó: SONG CHENGLIN / IC photo

Így őrizheti meg a vágott tulipánok frissességét

A megfelelő vízkezelés szintén kulcsfontosságú: a vázát elegendő csak részben megtölteni, és ajánlott kétnaponta friss vizet adni a csokornak. 

A leveleket, amelyek a víz alá kerülnének, érdemes eltávolítani, így megelőzhető a baktériumok elszaporodása. 

A tulipánok hűvös környezetben érzik magukat a legjobban, ezért kerülni kell a közvetlen napfényt, a fűtőtestek közelségét és a huzatos helyeket. Éjszakára akár hűvösebb helyiségbe is áttehetők. Arra is érdemes figyelni, hogy ne kerüljenek gyümölcsök közelébe, mivel az általuk kibocsátott etiléngáz gyorsítja a hervadást. Bár csábító lehet különböző tavaszi virágokat egy vázába tenni, a szakértők óva intenek ettől. A nárciszok például olyan anyagot bocsátanak ki, amely gátolja a tulipánok vízfelvételét, így azok hamarabb lankadnak.

Érdekesség, hogy a tulipánok a vázában is tovább nőnek. 

Ezt egyesek egy tűszúrással próbálják megakadályozni, bár a szakértők szerint ez növelheti a fertőzés kockázatát.

Ha a virágok mégis lekonyulnak, léteznek gyors megoldások: az úgynevezett „újságtrükk” során a szárakat visszavágva, papírba csomagolva vízbe állítják őket, így rövid idő alatt újra megerősödhetnek. Egy másik módszer szerint a virágot nedves ruhába tekerve, hűtőszekrényben pihentetve is visszanyerheti tartását. A gondos ápolásnak köszönhetően a tulipáncsokor akár tíz napig is friss maradhat, így hosszabb ideig élvezhetjük a tavasz egyik legkedveltebb virágának látványát. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy 8. alkalommal bont szirmot Kőröshegyen a hatalmas virágoskert.

 

