Air India

Elképesztő lépést jelentett be a botrányokkal teli légitársaság

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Új, sokkoló szabályozást vezet be az Air India. A légitársaság a dolgozók túlsúlya miatt dönthet fizetésmegvonásról és akár az elbocsátásukról is. A friss előírások komoly felháborodást váltottak ki.
A május 1-jén életbe lépő rendszer szerint a légiutas-kísérőknek kötelező lesz az úgynevezett „ideális” testtömegindex (BMI) tartományban maradniuk. Ez 18,5 és 24,9 közötti értéket jelent. Aki ez alá vagy fölé kerül, az már problémás kategóriába esik – és komoly következményekkel számolhat. A szabályok különösen szigorúak a túlsúlyos dolgozókkal szemben, adott hírt a Daily Mail.

Az Air India szigorú szabályokkal próbálja kiszűrni a túlsúlyos légiutas-kísérőit – Fotó: RAVEENDRAN / AFP / illusztráció

Hét napjuk van a túlsúlyos alkalmazottaknak, hogy a megfelelő tartományba kerüljenek

25 feletti érték esetén „túlsúlyosnak” minősítik őket, 30 felett pedig már elfogadhatatlannak számítanak a dolgozók. Az ilyen alkalmazottakat azonnal leveszik a beosztásból, fizetésüket megvonják, és mindössze hét napot kapnak arra, hogy visszatérjenek az elfogadható tartományba. Aki nem teljesíti a feltételeket, akár az állását is elveszítheti.

Nem csak a túlsúly jelent problémát: a túl alacsony BMI-vel rendelkező dolgozókat is vizsgálat alá vonják. Ha nem mennek át az orvosi és fizikai alkalmassági teszteken, fizetés nélküli felfüggesztés vár rájuk.

Nagytakarítás a cégnél 

Az intézkedés egy nagyobb átalakítás része, amely azóta zajlik, hogy a Tata Group 2022-ben felvásárolta a légitársaságot. Az elmúlt években számos régi dolgozót lecseréltek, most pedig új szintre emelik a követelményeket. A cég szerint a cél az egészséges életmód ösztönzése, de sokak szerint ez inkább szigorú kontroll, mint segítség.

Az Emiratesnél is a külső alapján szelektálnak

Nem ez az első alkalom, hogy egy légitársaság a dolgozók külseje miatt kerül reflektorfénybe. Korábban az Emirates egyik volt alkalmazottja állította, hogy határidőt kaptak a fogyásra, ha túl szűk lett rájuk az egyenruha. A beszámoló szerint egyes dolgozókat úgynevezett „súlykezelési programba” kényszerítettek, és akár egyetlen rossz megjegyzés is elég volt ahhoz, hogy valaki célkeresztbe kerüljön.

A dubaji légitársaság hírnevét régóta összekapcsolják a fiatalos, vonzó megjelenéssel, amit sokan a szakma részének tartanak. Ugyanakkor egyre többen kérdőjelezik meg, mennyire elfogadható az ilyen szintű külső kontroll.

Egyre nagyobb a vita

Az Air India új szabályzata újra fellobbantotta a vitát: vajon indokolt-e a dolgozók testalkata alapján dönteni a megélhetésükről? Sokan úgy látják, ez már túlmutat az egészség kérdésén, és komoly etikai problémákat vet fel. A kérdés most az: más légitársaságok is követik ezt a példát – vagy visszakozni kényszerül az Air India a növekvő nyomás hatására?

