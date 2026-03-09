Micsoda baki: droggal és milliókkal teli táskát adományoztak egy turkálónak

Hírlevél
Egészen elképesztő jelenetek játszódtak le egy új-zélandi jótékonysági bolt előtt. Két tinédzser véletlenül egy droggal és készpénzzel teli hátizsákot hagyott a turkáló adományai között, majd pánikban rohant vissza érte – addigra azonban már késő volt.
A történet a dél-új-zélandi régióban történt február 18-án. A fiatalok egy közeli műhelyben szervizeltették az autójukat, és várakozás közben letették a hátizsákjukat a jótékonysági bolt előtt kialakított adománygyűjtő helyre. A turkáló egyik önkéntese azonban hamar gyanút fogott: erős, jellegzetes szagot érzett a táskából. Amikor kinyitotta, megdöbbentő felfedezést tett, számolt be a New York Post. 

turkáló
Új-zélandi fiatalok egy droggal teli táskát adományoztak egy turkálónak – Fotó: pexels.com / illusztráció

A turkáló kihívta a rendőrséget

A hátizsákban több műanyag zacskónyi marihuána lapult, összesen több mint 43 gramm mennyiségben. Emellett 3700 új-zélandi dollár készpénzt is találtak benne – ez 753 ezer forintnak felel meg. A

 fiatalok ekkor már kétségbeesetten próbálták visszaszerezni a táskát, és idegesen meg is jelentek az üzletnél. A dolgozók azonban már értesítették a rendőrséget.

A kiérkező rendőrök további meglepő dolgokat találtak a tinédzserek autójában: egy légpisztolyt, egy rendőrségi rádiófrekvenciák hallgatására alkalmas szkennert, valamint további készpénzt. Új-Zélandon a marihuána rekreációs használata és árusítása illegális, bár orvosi célra bizonyos esetekben engedélyezett. A légpisztoly birtoklása pedig 18 év alatt csak külön engedéllyel és felnőtt felügyeletével lehetséges.

A hatóságok nem közölték, pontosan milyen vádakkal néznek szembe a fiatalok, és azt sem, hogy bíróság elé álltak-e már. 

Az országban szigorú szabályok vonatkoznak a fiatalkorúak ügyeinek nyilvánosságára, ezért sok részletet nem hozhattak nyilvánosságra.

