tűz

Pillanatok alatt a tűz martalékává vált a busz, videón a pusztítás

Kiégett egy busz Floridában egy főút mellett. A tűz a gumiabroncsról indult el, de pillanatok alatt az egész buszra átterjedt. Személyi sérülés csodával határos módon nem történt.
tűz, busz, Florida állam, műszaki hiba

Egy műszaki hiba miatt lángra kapott egy busz Florida államban, Jacksonville-ben. A busz egyik gumiabroncsa gyulladt ki, de a tűz pillanatok alatt átterjedt a teljes buszra.

Pillanatok alatt a tűz martalékává vált a busz Fotó: reddit/SlavicNinja

A meghökkentő tűzesetről készült felvételen látszik, hogy a busz az út melletti árokban félig az oldalára dőlve állt meg, az ablakokból hatalmas lángok csapnak fel.

A tűzben csodával határos módon személyi sérülés nem történt.

A hatóságok közlése szerint műszaki hiba okozhatta a tüzet, de még vizsgálják az esetet.

Hatalmas tűzzel égett ki egy gyár Dél-Koreában

Legalább 53-an megsérültek egy autóalkatrész-gyárban kitört tűzben a Dél-Korea középső részén fekvő Tedzsonban.Néhányan megsérültek, amikor menekülés közben leugrottak az épületről, mások pedig füstmérgezést szenvedtek.

Szörnyű tragédia: többen meghaltak, mikor összeomlott egy épület

Összeomlott Bécsben egy építkezés állványzata, az APA osztrák hírügynökség szerint négyen meghaltak. A mentőszolgálatok szerint a baleset egy tetőszerkezet átalakításakor végzett betonozási munkálatok során történt.

 

