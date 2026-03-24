Pillanatok alatt a tűz martalékává vált a busz, videón a pusztítás

Egy műszaki hiba miatt lángra kapott egy busz Florida államban, Jacksonville-ben. A busz egyik gumiabroncsa gyulladt ki, de a tűz pillanatok alatt átterjedt a teljes buszra.
A meghökkentő tűzesetről készült felvételen látszik, hogy a busz az út melletti árokban félig az oldalára dőlve állt meg, az ablakokból hatalmas lángok csapnak fel.
A tűzben csodával határos módon személyi sérülés nem történt.
A hatóságok közlése szerint műszaki hiba okozhatta a tüzet, de még vizsgálják az esetet.
Hatalmas tűzzel égett ki egy gyár Dél-Koreában
Legalább 53-an megsérültek egy autóalkatrész-gyárban kitört tűzben a Dél-Korea középső részén fekvő Tedzsonban.Néhányan megsérültek, amikor menekülés közben leugrottak az épületről, mások pedig füstmérgezést szenvedtek.
Szörnyű tragédia: többen meghaltak, mikor összeomlott egy épület
Összeomlott Bécsben egy építkezés állványzata, az APA osztrák hírügynökség szerint négyen meghaltak. A mentőszolgálatok szerint a baleset egy tetőszerkezet átalakításakor végzett betonozási munkálatok során történt.