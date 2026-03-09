Hatalmas tűz pusztított Skóciában – történelmi épület omlott össze

A glasgow-i pályaudvar közelében keletkezett tűz miatt részben összeomlott egy 19. századi épület, és több órán át több tucat tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén. A lángok egy vape-üzletből indultak, majd átterjedtek a történelmi Union Corner épületre - tájékoztat a BBC.

Hatalmas tűz pusztított a glasgow-i pályaudvar közelében, a lángok több emeletet is elértek az épületben Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Mekkora károkat okozott a tűz a glasgow-i pályaudvar közelében?

A lángok több órán keresztül pusztítottak az Union Street és a Gordon Street sarkán álló, 1851-ben épült viktoriánus épületben. A tűz következtében az épület egy része összeomlott, és a sarkán álló kupola is ledőlt. A tűzesetben több üzlet teljesen megsemmisült. A Sexy Coffee kávézó tulajdonosai közölték, hogy üzletük a lángok martalékává vált, a Willow fodrászszalon pedig szintén teljesen leégett.

A hatóságok több mint 60 tűzoltót és 15 járművet vezényeltek a helyszínre. Bár az épületben jelentős károk keletkeztek, az első vizsgálatok szerint maga a glasgow-i pályaudvar fő épülete nem szenvedett komoly szerkezeti sérüléseket.

Több mint hatvan tűzoltó dolgozott a glasgow-i tűz megfékezésén - Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A hatóságok ideiglenesen lezárták a pályaudvart, ami vasúti közlekedés leállásához vezetett a Glasgow Central állomáson. A National Rail közlése szerint egyelőre nem tudni, pontosan mikor nyithat újra a pályaudvar, mivel a szakembereknek először részletesen fel kell mérniük az épület állapotát.

A ScotRail tájékoztatása szerint hétfőn nem közlekednek járatok a pályaudvar felső szintjén, az alsó szinten pedig a vonatok csak áthaladnak az állomáson, megállás nélkül. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet és az alternatív közlekedési lehetőségeket.

A környéket a rendőrség lezárta, és a hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy kerüljék el a területet, illetve tartsák zárva az ablakaikat a füst miatt.

