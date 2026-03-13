Terrorcselekmény gyanúja merült fel – felgyújtották egy zsinagóga bejáratát

Tűz ütött ki péntek hajnalban egy rotterdami zsinagóga bejáratánál, miközben a hét elején robbanás rongált meg egy zsinagógát a belgiumi Liege-ben; a hatóságok mindkét ügyben vizsgálatot folytatnak.

A zsinagóga bejáratánál keletkezett tűz szerencsére nem okozott személyi sérülést - Fotó: YouTube/StandWithUs

Tűz ütött ki egy rotterdami zsinagóga bejáratánál

A holland rendőrség közlése szerint ismeretlen elkövetők péntek hajnalban tüzet gyújtottak Rotterdam központjától nem messze található zsinagógánál. A lángok maguktól kialudtak, személyi sérülés nem történt.

A rendőrség az X-en közölte, hogy a gyújtogatás helyi idő szerint körülbelül 3 óra 40 perckor történt. A tűzoltóság 3 óra 42 perckor kapott bejelentést. A belga hatóságok eközben terrorcselekmény gyanújával vizsgálják a liege-i zsinagógánál hétfő hajnalban történt robbanást. A detonáció betörte az épület ablakait és anyagi károkat okozott, de senki sem sérült meg.

A biztonsági kamerák felvételei szerint egy maszkos férfi gyúlékony tárgyat helyezett el a bejáratnál, majd röviddel később robbanás történt.

Bart De Wever belga miniszterelnök a parlamentben csütörtökön arról beszélt, hogy több európai ország is aggódik az Iránhoz köthető terrorsejtek miatt. Hangsúlyozta, hogy a belga hatóságok éberek és készek fellépni az ilyen fenyegetésekkel szemben.

A hatóságok azt is vizsgálják, lehet-e kapcsolat az incidens és Irán között. Az európai zsidó intézmények elleni fenyegetések és támadások száma 2023 óta emelkedett, amit a közel-keleti konfliktusok nyomán erősödő radikalizációval is összefüggésbe hoznak a terrorelhárítási szakértők.

Hatalmas tűz pusztított Skóciában – történelmi épület omlott össze

Vasárnap délután hatalmas tűzeset tört ki Skócia legnagyobb városában, Glasgow-ban, az egyik legforgalmasabb közlekedési csomópont közelében, ami komoly fennakadásokat okozott a város közlekedésében. A hatóságok szerint a tűz egy Union Street-i üzletből indult, majd gyorsan átterjedt a szomszédos, történelmi épületre is.

Hatalmas lánggal ég egy gyárépület Angliában – videó

Több tucat tűzoltó küzdött a lángokkal Wolverhampton Blakenhall városrészében, miután tűz keletkezett az egyik ipari létesítményben. A tűzről és a sűrű, fekete füstoszlopról készült felvételek bejárták a közösségi médiát.