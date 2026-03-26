Tűz pusztított egy középkori várban – csak hajszálon múlt a nagyobb katasztrófa

A lángok szerda késő este csaptak fel a weißenseei Runneburg egyik saroképületében, közvetlenül egy magas őrtorony mellett. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a történelmi erődítmény további részeire, noha a kezdeti helyzetet a szél és a szikraeső miatt különösen veszélyesnek ítélték.

Sikerült megakadályozni, hogy a tűz nagyobb károkat okozzon Türingiában található XII. századi várban (illusztráció)

Még nyomoznak a tűzesettel kapcsolatban

A hatóságok tájékoztatása szerint a tűzben senki nem sérült meg. A helyszínt lezárták, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. A károk mértéke egyelőre nem ismert.

"Weißensee (Thüringen) – Hier brennt 856 Jahre alte Geschichte: Mitten in der Nacht schlagen plötzlich Flammen aus der „kleinen Schwester“ der Wartburg. Die Runneburg im Norden Thüringens steht in Flammen!" https://t.co/uIFps6vTDj — Annie (@annieavena3) March 26, 2026

A Runneburg várát mintegy 1170 körül építették, és a Türingiai Kastélyok és Kertek Alapítvány szerint a németországi román kori építészet egyik kiemelkedő emléke. Az épületegyüttes különlegessége, hogy jelentős arányban őrizte meg eredeti, késő középkori szerkezeti elemeit. A várat gyakran a wartburgi vár "kistestvéreként" is emlegetik.

