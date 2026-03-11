Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új felmérés érkezett a billegő körzetekből – Magyar Péter ennek nem fog örülni

Ezt látnia kell!

Bajba kerülhetnek Magyar Péterék az ukrán aranykonvoj miatt

halálos tűz

Hat ember égett el elevenen: tűz pusztított egy távolsági buszon, terrortámadás gyanúja is felmerült

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Legalább hat ember meghalt, miután lángra kapott egy távolsági busz Svájc nyugati részén. A hatóságok szerint a tragédiát okozó tűz akár szándékos gyújtogatás következménye is lehetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos tűzsvájcbenzin

Legalább hat ember meghalt és négyen megsérültek egy távolsági buszon keletkezett tűz következtében kedden Svájc nyugati részén, az ügyben a helyi rendőrség nyomozást indított.

Halálos tűz pusztított egy svájci távolsági buszon, a tragédiában több ember életét vesztette
Fotó: X (Twitter)

A fribourgi városi rendőrség szerint a busz Kerzersben, a Fribourg kantonban található városban, mintegy 20 kilométerre a svájci fővárostól, Bernből gyulladt ki.

Frederic Papaux, a fribourgi rendőrség szóvivője közölte: jelenleg olyan adatok állnak rendelkezésre, amelyek arra utalnak, hogy egy buszon tartózkodó személy szándékosan okozhatta a tüzet. A rendőrség hozzátette, hogy három sérültet kórházba szállítottak, állapotuk válságos, és a mentési művelet során egy mentős is megsérült.

Papaux elmondta, hogy az utasok pánikba estek, és megpróbáltak kimenekülni a lángoló buszból. Hangsúlyozta: más jármű nem volt érintett az esetben.

Amikor a meg nem erősített közösségimédia-jelentésekről kérdezték, miszerint a buszon utazó egyik személy benzint öntött magára, Papaux azt mondta, nem tudja megerősíteni, hogy benzint használtak-e, és hogy miképpen keletkezett a tűz. A rendőrség közölte, hogy vizsgálja a tűz pontos okát.

Arra a kérdésre, hogy az eset terrorcselekmény lehetett-e, a rendőrség szóvivője sajtótájékoztatón azt mondta: még túl korai lenne ezt kijelenteni.

A svájci Blick című lap egy tanút idézett, aki szerint egy férfi benzint öntött a busz belsejében, majd felgyújtotta magát. A rendőrség szerint hasonló információkat kaptak, de egyelőre nem tudják megerősíteni a beszámolót.

A közösségi médiában keringő képeken látható, hogy a jármű lángokban áll, és vastag füstoszlop emelkedik az égbe.

A rendőrség egyelőre nem tudta megmondani, hány utas tartózkodott a buszon, illetve hogy a sofőr az áldozatok között van-e. Az áldozatok azonosítása folyamatban van.

Guy Parmelin svájci elnök részvétét fejezte ki, és közölte, hogy az esetet vizsgálják. Az X közösségi oldalon azt írta: megrendítette, hogy ismét emberek vesztették életüket egy súlyos tűz következtében Svájcban.

A busz a PostAuto nevű társaság tulajdonában volt, amely elsősorban vidéki területeken üzemeltet menetrend szerinti járatokat.

Mi okozhatta a halálos tűz kitörését a svájci buszon?

A hatóságok jelenlegi információi szerint a tűz akár szándékos gyújtogatás következménye is lehetett. A rendőrség vizsgálja azt az értesülést is, miszerint egy utas benzint önthetett a jármű belsejében, majd felgyújtotta magát, ám ezt egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!