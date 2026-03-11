Hat ember égett el elevenen: tűz pusztított egy távolsági buszon, terrortámadás gyanúja is felmerült

Legalább hat ember meghalt és négyen megsérültek egy távolsági buszon keletkezett tűz következtében kedden Svájc nyugati részén, az ügyben a helyi rendőrség nyomozást indított.
A fribourgi városi rendőrség szerint a busz Kerzersben, a Fribourg kantonban található városban, mintegy 20 kilométerre a svájci fővárostól, Bernből gyulladt ki.
Frederic Papaux, a fribourgi rendőrség szóvivője közölte: jelenleg olyan adatok állnak rendelkezésre, amelyek arra utalnak, hogy egy buszon tartózkodó személy szándékosan okozhatta a tüzet. A rendőrség hozzátette, hogy három sérültet kórházba szállítottak, állapotuk válságos, és a mentési művelet során egy mentős is megsérült.
Papaux elmondta, hogy az utasok pánikba estek, és megpróbáltak kimenekülni a lángoló buszból. Hangsúlyozta: más jármű nem volt érintett az esetben.
Amikor a meg nem erősített közösségimédia-jelentésekről kérdezték, miszerint a buszon utazó egyik személy benzint öntött magára, Papaux azt mondta, nem tudja megerősíteni, hogy benzint használtak-e, és hogy miképpen keletkezett a tűz. A rendőrség közölte, hogy vizsgálja a tűz pontos okát.
Arra a kérdésre, hogy az eset terrorcselekmény lehetett-e, a rendőrség szóvivője sajtótájékoztatón azt mondta: még túl korai lenne ezt kijelenteni.
A svájci Blick című lap egy tanút idézett, aki szerint egy férfi benzint öntött a busz belsejében, majd felgyújtotta magát. A rendőrség szerint hasonló információkat kaptak, de egyelőre nem tudják megerősíteni a beszámolót.
A közösségi médiában keringő képeken látható, hogy a jármű lángokban áll, és vastag füstoszlop emelkedik az égbe.
A rendőrség egyelőre nem tudta megmondani, hány utas tartózkodott a buszon, illetve hogy a sofőr az áldozatok között van-e. Az áldozatok azonosítása folyamatban van.
Guy Parmelin svájci elnök részvétét fejezte ki, és közölte, hogy az esetet vizsgálják. Az X közösségi oldalon azt írta: megrendítette, hogy ismét emberek vesztették életüket egy súlyos tűz következtében Svájcban.
A busz a PostAuto nevű társaság tulajdonában volt, amely elsősorban vidéki területeken üzemeltet menetrend szerinti járatokat.
Mi okozhatta a halálos tűz kitörését a svájci buszon?
A hatóságok jelenlegi információi szerint a tűz akár szándékos gyújtogatás következménye is lehetett. A rendőrség vizsgálja azt az értesülést is, miszerint egy utas benzint önthetett a jármű belsejében, majd felgyújtotta magát, ám ezt egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.