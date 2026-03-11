Hat ember égett el elevenen: tűz pusztított egy távolsági buszon, terrortámadás gyanúja is felmerült

Legalább hat ember meghalt és négyen megsérültek egy távolsági buszon keletkezett tűz következtében kedden Svájc nyugati részén, az ügyben a helyi rendőrség nyomozást indított.

Halálos tűz pusztított egy svájci távolsági buszon, a tragédiában több ember életét vesztette

Fotó: X (Twitter)

A fribourgi városi rendőrség szerint a busz Kerzersben, a Fribourg kantonban található városban, mintegy 20 kilométerre a svájci fővárostól, Bernből gyulladt ki.

Frederic Papaux, a fribourgi rendőrség szóvivője közölte: jelenleg olyan adatok állnak rendelkezésre, amelyek arra utalnak, hogy egy buszon tartózkodó személy szándékosan okozhatta a tüzet. A rendőrség hozzátette, hogy három sérültet kórházba szállítottak, állapotuk válságos, és a mentési művelet során egy mentős is megsérült.

🚨 MAN SETS HIMSELF ON FIRE ON BUS, SWITZERLAND



Emergency services are on the scene. Details remain unclear and the motive is unknown at this stage.



Developing story but multiple deaths have been reported.



Source: Times Now pic.twitter.com/ehIWNZRzVo — Kiera Diss (@KieraDiss) March 10, 2026

Papaux elmondta, hogy az utasok pánikba estek, és megpróbáltak kimenekülni a lángoló buszból. Hangsúlyozta: más jármű nem volt érintett az esetben.

Amikor a meg nem erősített közösségimédia-jelentésekről kérdezték, miszerint a buszon utazó egyik személy benzint öntött magára, Papaux azt mondta, nem tudja megerősíteni, hogy benzint használtak-e, és hogy miképpen keletkezett a tűz. A rendőrség közölte, hogy vizsgálja a tűz pontos okát.

Arra a kérdésre, hogy az eset terrorcselekmény lehetett-e, a rendőrség szóvivője sajtótájékoztatón azt mondta: még túl korai lenne ezt kijelenteni.

A svájci Blick című lap egy tanút idézett, aki szerint egy férfi benzint öntött a busz belsejében, majd felgyújtotta magát. A rendőrség szerint hasonló információkat kaptak, de egyelőre nem tudják megerősíteni a beszámolót.

🚨#BREAKING



BUS FIRE - "Possible" Attack

Kerzers,Switzerland



🚨Claims are circulating that witnesses said they saw a man on the bus pour gasoline (liquid) on himself inside the bus and quickly lite himself on fire causing large flames to over take the bus and passengers… pic.twitter.com/ZUGlQeL5Pw — MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) March 10, 2026

A közösségi médiában keringő képeken látható, hogy a jármű lángokban áll, és vastag füstoszlop emelkedik az égbe.

A rendőrség egyelőre nem tudta megmondani, hány utas tartózkodott a buszon, illetve hogy a sofőr az áldozatok között van-e. Az áldozatok azonosítása folyamatban van.

Guy Parmelin svájci elnök részvétét fejezte ki, és közölte, hogy az esetet vizsgálják. Az X közösségi oldalon azt írta: megrendítette, hogy ismét emberek vesztették életüket egy súlyos tűz következtében Svájcban.

A busz a PostAuto nevű társaság tulajdonában volt, amely elsősorban vidéki területeken üzemeltet menetrend szerinti járatokat.