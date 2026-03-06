Tragikus tűzeset: kigyulladt a toronyház, egy férfi lezuhant

Tragikus tűzeset rázta meg Észak-Lanarkshire-t: egy férfi életét vesztette, miután kiesett egy toronyház ablakából a lángok közepette. A tűz a Motherwellben található Shields Drive-on lévő épület 12. emeletén keletkezett csütörtök este – írja a BBC.

Tragikus tűzeset történt Skóciában (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Tragikus tűzeset a toronyházban

A Skót Tűzoltóság és Mentőszolgálat (SFRS) azonnal a helyszínre sietett, kilenc tűzoltóautóval és speciális egységekkel. A férfit a rendőrség látta kiesni az ablakból a tűz idején, és a helyszínen halottnak nyilvánították. Szerencsére más lakók nem sérültek meg az eset során.

Stephen Nesbit, az SFRS területi parancsnoka elmondta, hogy a tüzet már eloltották, de egy jármű továbbra is a helyszínen marad, hogy elfojtsa az esetleges parázsló gócpontokat.

Gondolataink a családjával, barátaival és a közösséggel vannak ebben a nehéz időszakban

– tette hozzá.

Ekkora kártérítést biztosítanak a svájci tűzesetben meghalt fiatalok rokonainak

Szilveszter éjszakáján tragédia rázta meg a Crans-Montana síüdülőhelyét, amikor a Le Constellation bár alagsorában tűz ütött ki. A svájci tűzesetben 41-en haltak meg és rengetegen megsérültek. A svájci kormány most milliós kártérítést biztosít a halálos áldozatok rokonainak.

75 métert zuhant egy férfi az Ördög csúszdája szikláról – azonnal szörnyethalt

Tragikus baleset rázta meg Kalifornia partvidékét, miután egy ember a mélybe zuhant a hírhedt Devil’s Slideról, azaz az Ördög csúszdájáról. A 75 méter zuhanás következtében a helyszínen életét vesztette.