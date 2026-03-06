Hírlevél
Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Tragikus tűzeset: kigyulladt a toronyház, egy férfi lezuhant

Tegnap, 14:05
Egy férfi tragikus körülmények közt életét vesztette csütörtök este Motherwellben. Tűzeset történt egy lakóház 12. emeletén, az áldozat kiesett az ablakból.
Tragikus tűzeset rázta meg Észak-Lanarkshire-t: egy férfi életét vesztette, miután kiesett egy toronyház ablakából a lángok közepette. A tűz a Motherwellben található Shields Drive-on lévő épület 12. emeletén keletkezett csütörtök este – írja a BBC.

tűzeset
Tragikus tűzeset történt Skóciában (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Tragikus tűzeset a toronyházban

A Skót Tűzoltóság és Mentőszolgálat (SFRS) azonnal a helyszínre sietett, kilenc tűzoltóautóval és speciális egységekkel. A férfit a rendőrség látta kiesni az ablakból a tűz idején, és a helyszínen halottnak nyilvánították. Szerencsére más lakók nem sérültek meg az eset során.

Stephen Nesbit, az SFRS területi parancsnoka elmondta, hogy a tüzet már eloltották, de egy jármű továbbra is a helyszínen marad, hogy elfojtsa az esetleges parázsló gócpontokat. 

Gondolataink a családjával, barátaival és a közösséggel vannak ebben a nehéz időszakban

– tette hozzá.

