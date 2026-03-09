Pánik: gyorsan haladó, fénylő objektum szelte át az eget – csak sejteni lehet, hogy mi az

Fényes „tűzgömb” jelent meg az égen Hollandia felett, amelyet sokan észleltek az ország különböző pontjain. A jelenségről több bejelentés is érkezett a rendőrséghez.

Tűzgömb okozott riadalmat. Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Tűzgömb szelte át az eget Európa felett – a meteorit riadalmat keltett három országban is

A holland NOS beszámolója szerint a szakértők úgy vélik, hogy a látványos égi jelenség valójában egy meteorit volt. A szemtanúk beszámolói a helyszíntől függően eltértek, de mindannyian

egy gyorsan haladó, fénylő objektumról számoltak be.

A holland meteormegfigyelő csoport egyik tagja, Joost Hartman és az űrkutatási szakértő Rob van den Berg is azt mondta, hogy a jelenség nagy valószínűséggel meteorit volt.

A holland légiforgalmi irányítás szerint az objektum nem jelent meg a radarokon, valószínűleg azért, mert túl nagy magasságban haladt.

A tűzgömböt nemcsak Hollandiában, hanem Németország és Belgium területéről is látták. A német Bild arról számolt be, hogy meteoritdarabok házakban okoztak károkat a Rajnai-vidék–Pfalz tartomány több településén, köztük Hunsrück és Koblenz környékén.

Hollandiából és Belgiumból ugyanakkor nem érkezett jelentés károkról, így ott a jelenség inkább látványos égi show maradt.